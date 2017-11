Zoveel kost het om scherm van je iPhone X te laten herstellen (en het is een klein fortuin) KVDS

09u45

Bron: Le Soir 0 PN De iPhone X. Apple Een barst in het scherm van je iPhone? Dan moet je flink in je geldbuidel tasten en voor het allerlaatste model blijkt dat nog dieper te zijn dan bij zijn voorgangers.

Er zit wel enige logica achter. Hoe groter en verder ontwikkeld de schermen, hoe moeilijk en duurder de herstelling als er iets mis gaat. Maar voor de iPhone X gaat dat wel erg ver, zo blijkt uit een officiële prijslijst op de website van Apple.

Waar een vervanging van het scherm voor de iPhone 6s, 7 en 8 oploopt tot 181,10 euro en voor de Plus-versie zelfs tot 201,10 euro, is dat voor de iPhone X al 321,10 euro in een erkende Applewinkel. Grote boosdoener blijkt de technologie voor gezichtsherkenning, die mee in het scherm zit en vervangen moet worden.

Als de schade niet beperkt blijft tot het scherm, kunnen de kosten zelfs oplopen tot 611.10 euro en dat is ongeveer de helft van de aankoopprijs. Voorzichtig zijn met je toestel is dus de boodschap.