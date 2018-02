Zou jij Steve Jobs aannemen? Dit schreef hij in zijn sollicitatieformulier dat nu wordt geveild LVA

24 februari 2018

04u05

Bron: Reuters, Apple Insider 0 Apple Volgende maand zal een sollicitatieformulier uit het pre-Appletijdperk van Steve Jobs worden geveild in een veilingshuis in Boston. De waarde van het document wordt geschat op een 50.000 dollar, ondanks schrijffouten en een nogal minimalistische aanpak.

De toen achttienjarige Steve Jobs legde bij het invullen van het sollicitatieformulier in 1973 niet hetzelfde oog voor detail aan de dag als in zijn verdere carrière bij Apple. Aan hoofdletters had hij lak. "Steve jobs" was zijn naam en zijn adres "reed college", de universiteit waar hij twee jaar studeerde en zonder diploma weer vertrok. Een telefoon had de man, aan wie we de iPhone te danken hebben, niet. "Phone: none", zo staat te lezen. Wat hij wel had, was een rijbewijs, maar of hij daar gebruik van zou maken is dan weer twijfelachtig. "Beschikbaarheid van transportmiddel: mogelijk, maar weinig waarschijnlijk". Voor iemand met als zwaartepunt tijdens zijn studies "english lit" (Engelse literatuur, red.) had hij wel erg weinig woorden over voor deze job.

(lees verder onder afbeelding)

Voor welke job hij precies solliciteerde is onduidelijk. Waar hij de positie moest invullen waarvoor hij graag in aanmerking kwam, schreef hij niets. Dat hij op een grote interesse had in design en de tech-wereld is wel enigszins duidelijk.

Bij vaardigheden gaf hij met een ondubbelzinnige "ja" naast de woorden "computer" en "calculator" aan dat hij met een computer en een rekenmachine kon omgaan. Tussen haakjes voegde hij toe: "design, tech". Bij speciale vaardigheden liet hij kernachtig weten: "electronics tech of design engineer", om tenslotte weinig veelzeggend af te sluiten met: "digital, uit Bay (San Francisco Bay Area in California, red.) in de buurt van Hewlett Packard."

Naast zijn "brief" zullen nog twee andere Jobs-memorabilia worden geveild: een technische handleiding voor Mac OS X, gesigneerd door Jobs in 2001 en geschat op 25.000 dollar en een eveneens gesigneerd krantenartikel uit 2008 met een foto van de voormalige Apple-CEO getiteld: "Nieuwe, snellere iPhone zal worden verkocht voor 199 dollar", dat naar schatting voor 15.000 dollar de deur zal uitgaan.

Three autographs by #Apple co-founder #SteveJobs going up for auction March 8 https://t.co/tFG1qB2pus pic.twitter.com/z6TyN8wYpL AppleInsider(@ appleinsider) link