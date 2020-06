Zelfs geen lader meer bij nieuwe iPhones, volgens Apple-analist Joeri Vlemings

29 juni 2020

13u06

Bron: The Verge 0 Apple De ‘unboxing’ van je nieuwe iPhone zal er binnenkort toch wat teleurstellender dan vandaag uitzien. Volgens de bekende analist Ming-chi Kuo is Apple niet alleen van plan om de oortjes weg te laten uit de verpakking van de nieuwe iPhone-modellen, maar zelfs de oplader. Bedoeling van Apple is, zo beweert Kuo, om de kosten die de upgrade naar 5G met zich meebrengt te compenseren. Lees: meer winst genereren.

De verpakking van de iPhone-modellen van 2020 kan compacter, vindt Apple. Laat de oordopjes en de lader eruit en je krijgt meer iPhones een schip op. Het bedrijf schermt met een milieubewuste aanpak, maar het zal ook niet rouwig zijn als het meer AirPods - de duurdere versie van de bij alle iPhones meegeleverde EarPods - apart kan verkopen. De prijs van de goedkoopste AirPods is 179 euro, de AirPods Pro (met actieve ruisonderdrukking) kosten 279 euro.

De doorgaans goed ingelichte Kuo kondigde eerder al aan dat er geen oortjes meer in de verpakking zouden zitten. Maar nu voorspelt Kuo dat de klant straks ook de bijgeleverde adapter op zijn buik kan schrijven. Voor de basismodellen gaat het op dit moment nog altijd om een klein formaat van laders, de 5W USB-A adapter, die allang niet meer voldoet om een iPhone binnen een aanvaardbare tijd op te laden. Bij de topmodellen 11 Pro en 11 Pro Max zit pas sinds vorig jaar - na wereldwijde klachten - wél een degelijke lader in de iPhone-box: de 18W USB-C adapter. Het is niet duidelijk of Apple het ook zal aandurven om zelfs bij die duurdere iPhones de lader in de nabije toekomst te schrappen. Volgens Kuo is het bedrijf dat dan weer wél van plan met de pas gelanceerde iPhone SE, die in het najaar dus ook niet meer zou worden voorzien van een meegeleverde lader.

De techgigant uit Cupertino zou intussen aan een nieuwe en performante 20W-lader voor de nieuwe iPads werken. Kuo gaat ervan uit dat er later dit jaar een 10,8 inch iPad wordt gelanceerd, en in de eerste helft van volgend jaar een iPad Mini met een scherm van 8,5 inch. Die iPads zouden de nieuwe oplader van 20W meekrijgen. Klanten met een iPhone - ook die met een iPhone 12 - zullen die dan apart moeten aankopen. De instaplader van Apple kost 25 euro, die van 18W 35 euro.

Het is niet duidelijk of de kabel van de lader al dan niet zal meegeleverd worden.