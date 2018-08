Zeldzaam prototype van allereerste iPhone te koop voor gigantische som AV

30 augustus 2018

12u45

Bron: The Mirror 0 Apple We kunnen het erover eens zijn dat Apple met z'n iPhone de technologische ontwikkeling in een stroomversnelling bracht. In 2007, een slordige 11 jaar (!) geleden, werd de eerste iPhone massaal verkocht. Nu is een prototype van die iPhone te koop voor minstens 36.100 dollar, omgerekend een slordige 30.800 euro.

Het model dat te koop wordt aangeboden op eBay stamt uit 2006 en is een prototype van de eerste iPhone ooit. Het prototype is zoveel geld waard omdat het niet massaal in productie werd gebracht, maar met de hand werd gemaakt in Californië. Wat de telefoon nog zeldzamer maakt, is de sticker op de achterkant van de telefoon. Die werd door de technicus met de tekst 'Ver 1.1.1' aangebracht. Wat de prehistorische smartphone ook speciaal maakt, is het besturingssysteem. Het systeem dat wordt gebruikt is OS X in plaats van het gebruikelijke OS 1 dat op andere modellen wordt aangetroffen.

Voor de gigantische som krijg je volgens de normen van vandaag behoorlijk weinig waar voor je geld. De iPhone heeft enkel 2G, een 2MP-camera en een single-coreprocessor. Wel beschikt de iPhone over Wi-Fi en Bluetooth.

De veiling van de iPhone zou normaal eindigen 7 september net na middernacht. Echter, de pagina werd ofline gehaald. De reden daarvoor is onduidelijk.

