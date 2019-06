Wat experts nu al (menen te) weten over de iPhone 11 Joeri Vlemings

18 juni 2019

18u01

Bron: 9TO5Mac 0 Apple Apple-fans kijken alweer uit naar het volgende grote event van de techgigant in september. Verwacht op het menu: de iPhone 11 en de iPhone 11 Max, én een opgefriste iPhone XR. Wat weten de specialisten daar nu al over, of dénken ze te weten? Want met Apple weet je het nooit, tot het zover is. 9TO5Mac geeft een overzicht.

Qua design zouden de iPhone 11 en de iPhone 11 Max - of wordt het de iPhone XI (Max)? - niet grondig verschillen van hun voorgangers, de iPhone XS en XS Max. De iPhone 11 zou met de afmetingen 143.9 x 71.4 x 7.8 mm iets groter en dikker zijn dan de XS (143.6 x 70.9 x 7.7 mm). Hetzelfde geldt voor de grote broer: 157.6 x 77.5 x 8.1 mm vs. 157.5 x 77.4 x 7.7 mm.

Achteraan zou de camerabult er anders uitzien dan bij de voorganger. De verticale dubbele lens moet plaatsmaken voor een vierkant met drie lenzen in. De uitstulping is wat groter maar ook wat dunner. Nog aan de achterkant is er sprake van een “nieuwe en unieke” glasstructuur, volgens sommige bronnen van “melkglas”.

De knopjes aan de zijkant van de iPhone 11 zouden een beetje opschuiven, waarschijnlijk door de nieuwe cameratechnologie. De licht gewijzigde mute-knop zou voortaan van boven naar onder bewegen - nu is dat van achter naar voren.

Het scherm blijft hetzelfde als dat van de iPhone XS. Dat betekent: OLEDs van respectievelijk 5,8 en 6,5 inches. Sommigen gaan ervan uit dat het scherm groter wordt, maar volgens 9TO5Mac is dat eerder iets voor volgend jaar. Een wijziging die wél nu al zou worden doorgevoerd: 3D Touch verdwijnt. Het dure drukgevoelige scherm zal worden vervangen door de zogenaamde ‘Haptic Touch’, waarmee de iPhone XR nu al is uitgerust. Het nieuwe systeem heeft ongeveer dezelfde functionaliteit door wat langer - en dus niet harder - op je scherm te drukken.

Maar dé blikvanger is toch Apples nieuwe drievoudige camera, die de huidige dubbele lens-camera op zowat alle vlakken moet verbeteren. Volgens Bloomberg zal de derde camera achteraan een ultragroothoeklens zijn, waarmee de gebruiker een veel groter gezichtsveld kan capteren. Ook de optische zoom (2x bij de huidige XS) kan, dankzij de derde lens, vergroot worden.

De frontcamera zou van 7MP naar 12MP opgetrokken worden. De belichting en de kwaliteit in het algemeen gaan omhoog. Esthetisch gezien zou de driedubbele camera minder opvallend dan nu ingewerkt worden in de glazen behuizing.

En hoe zit het met het hart van de nieuwe iPhones? Naar verwachting krijgen de nieuwe toestellen een A13-processor, een zelfgemaakte mobiele chip waarvoor Apple samenwerkte met TSMC. Vooral de interne AI-performantie zou worden opgeschroefd, eerder dan de puur grafische kracht.

Ondersteuning voor 5G ligt niet binnen de verwachtingen. Dat zou ten vroegste iets voor volgend jaar zijn.

Mogelijk zal de iPhone 11 muziek tegelijkertijd naar twee Bluetooth-apparaten kunnen versturen. Dat beweerde Macotakara vorige maand. Daarvoor is Dual Bluetooth Audio nodig. iOS 13 laat alvast het simultaan gebruik van twee setjes AirPods via één iPhone toe. Het is niet uitgesloten dat Apple deze optie voor de iPhone 11 zal uitbreiden naar alle Bluetooth-apparaten.

De iPhone 11 zou voor het eerst ook bilateraal draadloos opladen ondersteunen. Dat betekent dat je de achterzijde van je iPhone kan gebruiken om andere toestellen - zoals je AirPods 2 of een andere iPhone - op te laden. De iPhone 11 krijgt daarvoor naar alle waarschijnlijkheid zelf een zwaardere batterij, die volgens de bekende expert Ming-Chi Kuo 20 tot 25 procent - voor de Max-versie 10 tot 15 procent - groter zal zijn.

Tot slot is het niet uitgesloten dat Apple de huidige 5W USB-A-laadblok voor de iPhone 11 zal vervangen door een van 18W met een USB-C naar Lightning-kabel. Als dat laatste klopt, voorspelt 9TO5Mac veel gejuich bij de gebruikers.