Volgende week lanceert Apple drie nieuwe iPhones: dit mag je verwachten

04 september 2018

12u32

Bron: MacRumors, 9to5Mac 0 Apple Op 12 september onthult Apple zijn volgende lading smartphones. Voor de eerste keer werpen we dan een blik op de iPhone XS, maar ook op twee andere toestellen die aan de wereld worden voorgesteld. Hieronder alles wat we tot nu toe weten over de jongste telgen van de Apple-familie.

Volgende week zal Apple meerdere producten voorstellen, waaronder een reeks nieuwe Apple Watches, maar de ster van de show wordt ongetwijfeld de iPhone XS, de opvolger van de iPhone X uit 2017. Het toestel krijgt wellicht een iets grotere 'tweelingbroer' en daarnaast wordt de lancering van een goedkoper 'budgetmodel' verwacht.

iPhone XS in twee modellen

Er is nog relatief weinig bekend over de exacte features van de toestellen. Wat we wel zeker weten, heeft vooral met de buitenkant te maken. Zo werden enkele details over de telefoons vorige week al gelekt, nadat Apple zelf per ongeluk een afbeelding over de toestellen online gooide.



Op basis van de afbeelding werd al een amateurreclamefimpje gemaakt dat een goede indruk lijkt te geven over hoe Apple's nieuwe vlaggenschip eruit kan zien:

Door de gelekte documenten werd daarnaast al bevestigd dat het toestel de iPhone XS zal gaan heten. Het toestel wordt 5,8 inch (14,6 centimeter) groot en krijgt alvast een gouden kleurtje mee.



Daarnaast wordt nog een tweede versie geïntroduceerd: een groter model met een formaat van 6,5 inch (16,5 centimeter). Wellicht kan de 'grote broer' ook rekenen op een grotere batterij, wat ook de accuduur ten goede zal komen. Beide modellen worden uitgerust met een 'edge-to-edge' oledscherm.

'Budgetoptie'

Daarnaast lanceert Apple volgende week zo goed als zeker ook een goedkoper toestel. Om de kosten te drukken, snoeit Apple in enkele van de duurdere features die beide versies van de iPhone XS wel meekrijgen. Zo wordt de telefoon wellicht voorzien van een aluminium frame in plaats van een roestvrij stalen jasje, en een lcd-scherm in plaats van een oledscherm. De 'budgettelefoon' wordt naar verwachting 6,1 inch (15,5 centimeter) groot.

Prijzen

Officiële prijzen zijn niet bekend, maar volgens de schattingen zou het 5,8 inch-model van de iPhone XS voor zo’n 800 tot 900 dollar op de markt kunnen komen, terwijl het grotere model ongeveer 900 tot 1.000 dollar kan kosten. Dat meldt MacRumors. Voor het budgettoestel tel je wellicht een stuk minder neer, mogelijk tussen de 600 en 700 dollar.

Op de echte prijzen en de exacte specificaties is het nog wachten tot volgende week woensdag. Het event gaat van start vanaf 10 uur plaatselijke tijd, 19.00 uur in België, en vindt plaats op de Apple Park-campus in Californië.

