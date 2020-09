Virtueel Apple-event op 15 september: “Nog geen iPhone 12, enkel nieuwe Apple Watch en iPad Air verwacht” Joeri Vlemings

09 september 2020

11u35

Bron: The Verge, Mashable, Bloomberg, 9To5Mac 0 Apple Traditioneel draait de geruchtenmolen over Apple rond deze tijd op volle toeren. De techgigant heeft nu duidelijkheid geschapen rond het aankomende virtuele Apple-event. Dat vindt plaats op dinsdag 15 september om 19 uur onze tijd.

Zoals verwacht in deze coronatijden komt er geen live event van Apple deze maand, maar enkel een virtuele aankondiging, zoals dat ook al het geval was voor de ontwikkelaarsconferentie WWDC 2020 in juni. Ook geen verrassing: de voorstelling van de iPhone 12 is - volgens Mark Gurman van Bloomberg - uitgesteld door de coronapandemie. Volgende dinsdag zullen naar alle waarschijnlijkheid, volgens deze doorgaans goed ingelichte analist, enkel de nieuwe modellen van de Apple Watch en de iPad worden gelanceerd. Volgende maand zouden dan de nieuwe iPhones aan de beurt komen. We schreven eerder al wat we van die toestellen kunnen verwachten.

Een aanwijzing voor de verwachte focus op de nieuwe modellen van de Apple Watch - één van de nieuwe serie 6 en een verbeterde, goedkopere versie van serie 3 - is dat op de officiële uitnodiging voor journalisten ‘Time Flies’ (de tijd vliegt) staat. De Apple Watch 6 zou onder meer de detectie van het zuurstofniveau in het bloed toelaten, wat belangrijk kan zijn in het ziektebeeld van Covid-19-patiënten. Verder zouden de elektrocardiogrammen een verbeterde update krijgen. Bij de Apple Watch series 4 en 5 zijn de ECG-metingen momenteel niet altijd wat ze moeten zijn voor hartslagen tussen 100 en 120 slagen per minuut.

Volgens Bloomberg komt aanstaande dinsdag ook de nieuwe iPad Air aan bod, met een iPad Pro-achtig randloos scherm. De nieuwe iPad Air zou zich qua scherm situeren tussen de goedkopere versie van 389 euro en de iPad Pro. Het toestel zou ook Touch ID-authenticatie in de aan/uit-knop kunnen hebben, wat een primeur zou zijn. De nieuwe iPad Air zou verder voorzien zijn van USB-C-connectiviteit in plaats van Lightning, opnieuw om de kloof met de iPad Pro kleiner te maken. Als dat allemaal klopt, zou de iPad Air een mooie upgrade krijgen.