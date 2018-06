Verslaafd aan uw iPhone? Apple helpt u afkicken met tools in nieuwe iOS IVI

01 juni 2018

12u09

Een opvallende stap van Apple: het bedrijf wil mensen helpen om minder gebruik te maken van hun iPhone, meldt persbureau Bloomberg. In de nieuwe versie van besturingssysteem iOS, die maandag wordt gepresenteerd, zou een instelling zitten die mensen helpt om hun iPhone en iPad af en toe weg te leggen.

Apple heeft in het verleden al heel wat kritiek gekregen voor de verslavende aard van hun producten. Nu wil het bedrijf daar zélf iets aan doen. Digital Health, noemt Apple de instelling. Het bevat een reeks tools die gebruikers helpen bijhouden hoeveel tijd ze spenderen op hun iPhone of in bepaalde apps. De details zullen gebundeld worden in de menu 'Instellingen' in iOS 12.

De nieuwe functie zal voorgesteld worden tijdens het jaarlijkse congres van Apple. Het evenement, dat van maandag tot vrijdag in San José zal plaatsvinden, is elk jaar het moment waarop Apple nieuwe plannen of strategieën uit de doeken doet. Apple presenteert daar waarschijnlijk ook nieuwe toepassingen van augmented reality.