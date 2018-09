Verklapt deze gelekte foto de prijzen van de drie nieuwe iPhones? kg

10 september 2018

14u29

Bron: 9to5Mac, The Verge, Twitter 1 Apple Een gelekte foto verraadt mogelijk de namen en de prijzen van de drie nieuwe iPhones die Apple deze woensdag zal onthullen. Het gaat om een slide van het Chinese telecombedrijf China Mobile. Daarnaast tonen enkele beelden op Twitter mogelijk prototypes van de goedkoopste iPhone die deze week voorgesteld wordt.

Het is bijna zover: deze woensdag onthult Apple zijn nieuwe lijn smartphones. Dat betekent natuurlijk ook dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. Er wordt druk gespeculeerd over twee recente 'lekken'.



Volgens 9to5Mac zou het kunnen dat de namen van de smartphones nu al bekend zijn. Een foto die zondag op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo werd gepost, toont een slide uit een interne presentatie bij China Mobile, één van de grootste iPhone-verdelers wereldwijd. Op de slide wordt de kleinste telefoon van de drie toestellen de 'iPhone XC' genoemd. Een grotere telefoon van 6,5 inch (16,5 centimeter) krijgt de naam 'iPhone XS Plus'. Die namen liggen in lijn met de naam van de derde telefoon: de 'iPhone XS', zo meldde 9to5Mac al eerder op gezag van een anonieme bron.

Mogelijke prijzen

Daarnaast staan er ook enkele prijzen op de slide. De iPhone XC zou in de rekken liggen voor 5.888 yuan, omgerekend 741 euro, en wordt daarmee het goedkoopste toestel. De iPhone XS zou 7.388 yuan kosten, oftewel 930 euro, en voor de iPhone XS Plus tel je mogelijk 8.388 yuan neer, zo’n 1.056 euro. De prijzen zijn bedoeld voor de Chinese markt en omvatten 17 procent btw.



De informatie moet overigens met een korrel zout worden genomen, waarschuwt 9to5Mac. In eerdere gevallen bleken gelijkaardige lekken wel waarheidsgetrouw, maar het zou niet moeilijk zijn om de slide op de foto te vervalsen.

Prototypes

Een tweede 'lek' maakt furore op Twitter. Enkele foto's tonen naar verluidt drie modellen van de iPhone XC in verschillende kleuren: rood, wit en grijsblauw. De foto's werden de wereld ingestuurd door gebruiker Ben Geskin. Geskin deelde de beelden eerder al in de veronderstelling dat het om ‘dummy-modellen’ ging, maar beweert nu dat het functionerende prototypes zijn. Ook in dit geval is het niet zeker of het nieuws betrouwbaar is, hoewel de beelden alvast voor heel wat opwinding zorgen op sociale media.

Guys... this is not clones or dummy models.. this is a real deal 🤯 Prototypes https://t.co/B8KESnTjx2 Ben Geskin(@ VenyaGeskin1) link

Apple onthult de drie iPhones deze woensdag op de eigen campus in Californië. De show begint om 10 uur plaatselijke tijd, wat overeenkomt met 19 uur in België. Onder andere wordt verwacht dat tijdens het event ook de nieuwe Apple Watch-reeks wordt voorgesteld.

