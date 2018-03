Veel geïnvesteerd in iTunes? Het blijkt straks misschien weggegooid geld TK

07 maart 2018

08u40

Bron: The Verge, Metro UK 0 Apple Is het einde van iTunes in zicht? Het zou goed kunnen, blijkt uit een brief die Apple naar de muziekindustrie stuurde. Daarin maakte de computergigant bekend dat het bepaalde diensten onmiddellijk gaat afbouwen. Sommigen vrezen dat het bedrijf op termijn volledig wil stoppen met de verkoop van downloads.

In de bewuste brief kondigt Apple aan dat ze dit jaar de verkoop van 'iTunes LP's' willen afbouwen. Daarmee doelen ze op de multimedia-albums waarbij de koper niet alleen muziek krijgt, maar ook bepaalde extra's zoals interactieve illustraties of video. Vanaf volgende maand zullen muziekbedrijven zulke albums niet meer kunnen indienen, en de verkoop van de bestaande zal tegen 2019 helemaal verdwijnen. "Klanten die in het verleden zo'n album kochten, zullen de extra content wel nog steeds kunnen downloaden met iTunes Match", klinkt het.

Het gaat hier dus enkel om een specifiek product, maar volgens velen is het een voorbode van een veel grotere hervorming van iTunes. "Deze aankondiging is klein en groot nieuws", aldus muziekblogger en analist Mark Mulligan. "Klein omdat de LP's nooit heel populair waren, maar groot omdat het ons vertelt waar de markt naartoe gaat."

Abonnement

Waarom immers nog geld betalen voor een paar downloads als zowat de hele muziekindustrie voor nog geen 10 euro per maand beschikbaar is bij Spotify en co? Verschillende bronnen meldden al dat Apple de verkoop van downloads op termijn helemaal wil stopzetten en vervangen door een abonnementsysteem. Je zou dan ook daar maandelijks een bedrag betalen, in plaats van specifieke nummers te kopen.

Op termijn waarschijnlijk een stuk goedkoper, maar slecht nieuws voor iTunesgebruikers die jarenlang geld gepompt hebben in hun muziekcollectie. Dat zou dan allemaal weggegooid geld zijn. Apple ontkent het gerucht vooralsnog, maar de muziekindustrie weet wel beter: "Streaming is de toekomst."