Update van HLN-krant beschikbaar in App Store Redactie

09 november 2019

18u50 0

Er staat voor de digitale-krantenlezers van Het Laatste Nieuws die een iPhone of een iPad gebruiken een nieuwe versie van de krantenapp klaar in de App Store. Deze versie maakt een einde aan de problemen die opdoken nadat lezers het besturingssysteem van hun toestel naar iOS 13 hadden geüpgraded. Daarbij was de tekstversie van de artikelen niet meer leesbaar en konden artikelen alleen nog gelezen worden door in te zoomen op de pdf’s van de krantenpagina’s.