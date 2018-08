Tim Cook krijgt er nog eens voor 120 miljoen dollar aan aandelen bij Joeri Vlemings

22 augustus 2018

16u10

Bron: Bloomberg 0 Apple Apple-topman Tim Cook (57) zal vrijdag in principe van zijn bekende werkgever een aandelenpakket ontvangen ter waarde van 120 miljoen dollar (103 miljoen euro). Of het zou op het nippertje nog stevig scheef moeten lopen.

Cook krijgt sowieso 280.000 aandelen, omdat hij van 2011 tot nu CEO van de techgigant uit Cupertino is gebleven. Dat aantal wordt nog eens verdubbeld als het aandeel van Apple beter zou gepresteerd hebben dan twee derde van de andere bedrijven in de S&P 500-index de laatste drie jaar. Gisteren zat Apple op 119 procent ten opzichte van 25 augustus 2015, waarmee het concern beter scoort dan 80 procent van de bedrijven in de index. Zonder kapitale instorting deze week zal Cook dan ook voor de vijfde keer op rij het maximum aantal aandelen binnenrijven.

Drie jaar geleden gaf Cook al aan dat hij een groot deel van zijn fortuin aan goede doelen zou schenken. Van zijn huidige Apple-aandelen zou hij er op dit moment 23.215 gedoneerd hebben.

Dat Tim Cook goed boert met Apple bleek deze maand nog toen de technologiereus het allereerste bedrijf ter wereld werd met een marktwaarde van maar liefst 1 biljoen dollar. Ter vergelijking: toen de vorige CEO en Apple-icoon Steve Jobs in 2011 stierf, had het bedrijf een marktwaarde van 350 miljard dollar.

Vorig jaar ging de helft van Cooks 560.000 aandelen naar de belastingen. De andere helft verkocht hij, wat hem 43 miljoen dollar opleverde. Die aandelen vormen het grootste deel van zijn inkomen, maar Cook heeft ook een niet onaardig vast jaarloon van 3 miljoen dollar. Daarbovenop kwam in 2017 nog eens een bonus van 9,33 miljoen dollars in het handje.

Volgens de berekeningen van Bloomberg is de CEO op dit moment zo'n 700 miljoen dollar waard.