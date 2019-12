TikTok grootste stijger in lijst populairste apps voor iPhone Joeri Vlemings

03 december 2019

13u02

Bron: Mashable 0 Apple Het Chinese TikTok stijgt van plaats zestien naar vier in de lijst van populairste gratis apps voor iPhone. De social media app staat nu te blinken tussen de andere grote ‘usual suspects’ in de top tien.

Apple heeft de lijst van meest gedownloade gratis apps voor iPhone in 2019 vrijgegeven. Veel verschil met vorig jaar is er niet. Zo prijkt YouTube nog altijd op 1, Instagram op 2 en Snapchat op 3. Bitmoji en Spotify tuimelen uit de top tien dit jaar, ten voordele van TikTok en Amazon. Verder allemaal oude bekende bovenaan: check zelf welke apps uit de lijst hieronder jij NIET frequent gebruikt.

1. YouTube

2. Instagram

3. Snapchat

4. TikTok

5. Messenger

6. Gmail

7. Netflix

8. Facebook

9. Google Maps

10. Amazon

Ook de intrede van TikTok in de top tien is geen grote verrassing. Wél is de stijging indrukwekkend: van 6 naar 4. Het Amerikaanse Instagram - onderdeel van Facebook - voelt dus de hete adem van het bij kinderen megapopulaire TikTok in de nek. Instagram experimenteert momenteel zelf dan ook met nieuwe video-toepassingen in Brazilië: gebruikers kunnen, net als op TikTok, clips van 15 seconden maken en opladen in hun ‘stories’ (verhaal). Het is nú al spannend of de Chinezen volgend jaar rond deze tijd al dan niet de Amerikanen zullen aftroeven.

Het succes van TikTok - voorheen bij ons bekend als Musicall.y - staat al langer in de sterren geschreven. In februari brak de video-app door de grens van 1 miljard downloads in Apples App Store, toen goed voor een derde plaats.

Bij de betalende apps gaat Facetune voor de derde keer op rij met de eerste plaats lopen. Facetune wordt gevolgd door HotSchedules en kirakira+.

Apple stelde ook een top tien van gratis games op. Daar duikelt Fortnite van de eerste stek naar de achtste. De nieuwe koploper is Mario Kart Tour.

1. Mario Kart Tour

2. Color Bump 3D

3. aquapark.io

4. Call of Duty: Mobile

5. BitLife - Life Simulator

6. Polysphere - art of puzzle

7. Wordscapes

8. Fortnite

9. Roller Splat!

10. AMAZE!!

Tot slot is Minecraft de koning van de betalende games. Zilver en brons zijn voor Heads Up! en Plague Inc.