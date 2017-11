Tienermeisje in haar slaap geëlektrocuteerd door de laadkabel van haar smartphone LB

17u25

Bron: Asia Times, Metro 0 Facebook Le Thi sliep vaak met haar iPhone op haar bed terwijl die 's nachts lag op te laden. Apple Een Vietnamees tienermeisje is overleden nadat ze in haar slaap werd geëlektrocuteerd door de kapotte laadkabel van haar iPhone. De 14-jarige Le Thi Xoan raakte de kabel naar alle waarschijnlijkheid aan.

Het waren de ouders van het meisje die haar bewusteloos aantroffen en haar naar het ziekenhuis brachten. Daar werd nog een poging ondernomen haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De politie van Hanoi verklaarde dat ze de verbrande kabel op het bed van het meisje aantroffen en dat de kabels bloot lagen door een scheur in het beschermende rubber. Een uiteinde van de kabel was met plakband gerepareerd. De kabel was niet de kabel die bij de iPhone was geleverd.

Artsen bevestigen dat het meisje door elektrocutie om het leven kwam. Volgens de politie sliep Le Thi vaak met haar iPhone op haar bed terwijl die 's nachts lag op te laden. De politie vermoedt dat het meisje geëlektrocuteerd raakte toen ze in haar slaap op de laadkabel rolde.

Asia Times De laadkabel was beschadigd, door scheuren in het rubber omhulsel lagen de draden bloot.

Meer over iPhone

human interest