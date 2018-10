Stelt Apple morgen in Brooklyn iPad Pro met historische USB-C-poort voor? Joeri Vlemings

29 oktober 2018

10u21

Bron: Mashable, 9to5Mac 0 Apple Apple stelde vorige maand een kersverse Apple Watch én drie nieuwe iPhones voor - de XR is sinds vrijdag beschikbaar. Maar de verwachting leefde toen al dat het daar niet bij zou blijven. Morgen vindt er inderdaad opnieuw een Apple-event plaats, voor de verandering in Brooklyn. Ingewijden rekenen er stellig op updates van de iPad Pro en enkele Macs. Sommigen voorspellen zelfs de historische introductie van de USB-C-poort in de nieuwe iPad Pro.

De techreus uit Cupertino in Californië kiest enigszins verrassend voor de Oostkust om zijn laatste nieuwigheden voor te stellen, meer bepaald voor de Brooklyn Academy of Music in New York City. Waarom precies daar, wordt morgen vanaf 15 uur onze tijd misschien duidelijk. Dan krijgen we naar alle waarschijnlijkheid ook meer informatie over de nieuwe iPad Pro en Macs. De laatste jaren kondigt Apple de belangrijkere opfrissingen van die toestellen immers graag aan op aparte oktober-events. En lanceert Tim Cook morgen - eindelijk - ook de draadloze oplaadmat, AirPower? Een overzicht van wat het hardnekkigst in de geruchtenmolen blijft draaien.

iPad Pro

De iPad Pro kreeg een laatste update in juni 2017, wat naar technologische normen láng is. De gebruikte chip, de A10X, is inmiddels twee generaties oud. Toen, anderhalf jaar geleden, zag het 10,5 inch-model het licht en kreeg de 12,9 inch een opfrissing. Maar als de huidige vloot van iPad Pro’s de concurrentie wil aangaan met de nieuwste tablets en zogenaamde ‘convertibles’ uit het topsegment van Google, Microsoft en co, dan zal Apple toch uit een meer hedendaags vaatje moeten tappen.

Kenners gaan ervan uit dat de techgigant de eerste iPads met een rand-tot-rand-scherm en zonder thuisknop zal uitbrengen, wat de aanwezigheid van de gezichtsherkenningsfunctie erg waarschijnlijk maakt. Allemaal niet wereldschokkend, maar wél revolutionair voor Apple zou de introductie van een USB-C-poort ter vervanging van de lightning connector zijn. Als dat inderdaad het geval is, dan moet Apple daar wel een héél goede reden voor hebben. Zoals het exporteren van 4K-video aan hoge snelheid naar een extern scherm, waar de eigen lightning-poort tekortschiet. Mashable sluit de door Apple jarenlang in iPhones en iPads gewraakte USB-poort alvast niet uit, maar benadrukt tegelijkertijd dat het toch erg twijfelachtig blijft.

Apple Pencil

Wie iPad Pro zegt, zegt Apple Pencil. Als de ene vernieuwt, de andere dus mogelijk ook. Alweer: nog een dagje afwachten. Dan weten we tevens of er een nieuwe iPad mini met een scherm van rand tot rand komt. Apple heeft daar zelf al op gehint, maar stelde eerder 2019 in het vooruitzicht.

Macs

En wat met de Macs? De gewone MacBook dateert alweer van 2015. Heel wat klanten kiezen vandaag dan ook voor de goedkopere MacBook Air als instaplaptop van Apple. Maar die blijft verstoken van een degelijk Retina-scherm en moet het nog altijd doen met een compleet voorbijgestreefd beeldscherm. Afgelopen zomer ging het gerucht dat Apple een nieuwe instap-MacBook zou lanceren, een beloftevolle combinatie van de bestaande MacBook en MacBook Air, al dan niet aan een aanvaardbare instapprijs. Een model mét een Retinascherm en met dunnere zwarte randen, zoals bij de MacBook Air. Bovendien vermoedelijk met meer dan die ene USB-C-poort van de huidige MacBook.

Wat de MacBook Pro betreft, krijgt Apple morgen een tweede kans om ook de modellen zonder touch bar te updaten met de modernste Intel-chips.

iMacs

En dan zijn er nog de iMacs. Laatste vernieuwing: zomer 2017. Een update ligt ook hier dus in de lijn der verwachtingen. Net als de opfrissing van de Mac mini, waarvan Tim Cook zelf zei dat Apple die echt niet vergeten is. De Mac mini is een minicomputer die qua design erg op de Apple TV lijkt. Het is enkel een computer, zonder scherm, zonder toetsenbord en zonder muis. Morgen meer informatie?

Nog mogelijke veranderingen: de iMac Pro en de door Apple vooropgestelde Mac Pro. Mocht die laatste morgen onthuld worden, dan zal de echte release ervan sowieso pas voor maanden later zijn.

AirPods en AirPower

En zat er in de iPhone-keynote nu wel of niet een verwijzing naar de AirPods 2, met het veelbesproken handenvrije Siri-momentje?

Ten slotte hebben fans toch vooral de prangende vraag op de lippen of er nog wat van AirPower, de draadloze oplaadmat van Apple, in huis komt. Morgen meer, liefhebbers, morgen: stay tuned!