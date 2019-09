Slim horloge redt mountainbiker Bob na flinke smak mvdb

23 september 2019

16u58 1 Apple Een Amerikaanse mountainbiker is waarschijnlijk aan de dood ontsnapt dankzij de valfunctie op het slimme horloge Apple Watch. De valfunctie stuurt een notificatie met locatie naar familieleden en belt het alarmnummer. Zo werd Bob Burdett bewusteloos in de berm gevonden na een smak met zijn fiets.

Bobs zoon Gabe Burdett doet zijn verhaal op Facebook. De twee hadden afgesproken om op zondag 15 september samen te gaan mountainbiken in het Riverside State Park in de noordwestelijke staat Washington. Bob was eerder vertrokken. Plots kreeg zoonlief een melding van een harde val inclusief de locatie, rechtstreeks vanaf de Apple Watch.



Toen Gabe richting de plek des onheils fietste was zijn vader al weg: de hulpdiensten hadden het alarm van het horloge ook al ontvangen. Ze hadden Bob een half uur na de crash opgepikt.



Bob kwam bij in de ambulance en hield geen blijvende schade over aan het ongeluk. Hij maakt het goed, maar wijst iedereen erop om een soortgelijke functie aan te zetten in apparaten. “Het heeft mijn leven gered. Zonder dit apparaatje had het zomaar anders kunnen aflopen”. De Apple Watch was er slechter aan toe dan Bob zelf: het scherm is flink gebarsten. Toch doet het apparaat het gelukkig ook nog, aldus Bob.



De valfunctie zit sinds de Apple Watch 4 in het apparaat verwerkt. Naast vallen kan de Apple Watch ook problemen met het hart ontdekken. Apple zet zich de laatste tijd in op gezondheidsfuncties. Met de nieuwste Apple Watch 5 zijn de functies nog eens verbeterd.

