Samsung moet Apple 539 miljoen dollar betalen voor schending iPhone-patenten TK

25 mei 2018

06u57

Bron: Belga 0 Apple Na een juridische strijd over patenten van in totaal zeven jaar, moet de Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung 539 miljoen dollar (460 miljoen euro) betalen aan zijn Amerikaanse concurrent Apple voor het kopiëren van het design van de iPhone. Dat heeft een federale rechtbank in San José, in de Amerikaanse staat Californië beslist. Het gaat al om het tweede proces in de zaak.

Tijdens het vorige proces, dat eindigde in 2012, werd Samsung veroordeeld tot het betalen van 399 miljoen dollar. Dat werd nu dus opgetrokken naar 539 miljoen dollar. Dat bedrag ligt lager dan de 1 miljard dollar die Apple deze keer had geëist, maar ook fors hoger dan de 28 miljoen dollar die Samsung vond dat het zou moeten betalen.

Concreet heeft Samsung vijf patenten van de iPhone van Apple geschonden bij het maken van zijn eigen Android-smartphones in 2010 en 2011. Apple reageert tevreden met de voor hen symbolische zege. "In deze zaak ging het altijd om meer dan geld. Apple heeft met de iPhone een smartphonerevolutie teweeggebracht", klinkt het. "We geloven erg in de waarde van ontwerp en onze teams werken onvermoeibaar om innovatieve producten te creëren."

Samsung reageert dan weer ontevreden met het vonnis. "We zullen al onze mogelijkheden overwegen om een uitkomst te bekomen die creativiteit en vrije concurrentie voor alle bedrijven en consumenten niet hindert", laat de technologiegigant weten.