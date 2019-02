Samsung Galaxy S10e vs iPhone Xr: de twee meer betaalbare versies van de topmodellen jv

21 februari 2019

18u04

Bron: The Verge 1 Apple De concurrentie tussen Samsung en Apple is bikkelhard. Net als de techgigant uit Cupertino dat eind vorig jaar deed met de iPhone Xr, lanceert Samsung met de Galaxy S10e een meer betaalbare variant van haar topmodel. Beide smartphones zijn aan elkaar gewaagd.

In de VS is de vanafprijs voor beide toestellen dezelfde, maar in ons land is de iPhone Xr 100 euro duurder dan de Samsung Galaxy S10e. Die laatste heeft met 128 GB ook meteen het dubbele aan opslagruimte van de iPhone. Wat ze gemeen hebben is dat ze allebei de strafste specificaties overnemen van hun grote broers, de iPhone XS en de Galaxy S10. Om de prijs te drukken - de bestaansreden van de budgetmodellen - moesten er uiteraard toegevingen gedaan worden. De Galaxy S10 kost in ons land 899 euro, terwijl de adviesprijs van de iPhone XS 1.159 euro is. De opstap naar het vlaggenschip is dus kleiner bij Samsung dan bij de iPhone.

De gebruiker kiest vaak in functie van het besturingssysteem. De iPhone Xr draait op iOS 12, terwijl de Galaxy S10e One UI, gebouwd op Android 9 Pie, heeft. Dat is volgens een reporter van The Verge “de beste software die Samsung ooit op een smartphone zette”. Opnieuw geen duidelijke winnaar: wie van het ene naar het andere merk wil switchen, zal ongetwijfeld in beide gevallen snel met het nieuwe toestel overweg kunnen.

Beide smartphones hebben de meest recente processors aan boord, die ook de motor van de duurdere broers zijn: Snapdragon 855 voor de Galaxy, de A12 Bionic voor de iPhone. Wél is er bespaard op schermresolutie, op geheugen en opslagcapaciteit, telkens in het nadeel van Apple, maar dat is geen verrassing. De iPhone Xr (6,1 inch) heeft een groter scherm dan de Samsung Galaxy S10e (5,8 inch), maar weegt ook meer: 194 vs 150 gram.

De batterij van de Samsung (3,100mAh) is iets forser dan bij Apple (2,945mAh). Beide kunnen draadloos opgeladen worden. Apple gooit traditioneel minder RAM in het toestel (3 GB) dan Samsung (6 of 8 GB). Fans van de hoofdtelefoonaansluiting kunnen dan weer enkel nog bij Samsung terecht. Op papier haalt Samsung het in het departement van de cameralenzen, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Kortom: het is toch vooral een kwestie van voorkeur.

