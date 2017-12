Qualcomm eist verbod op verkoop iPhone X met zoveelste rechtszaak tegen Apple Joeri Vlemings

10u59

Bron: engadget, cnet 2 REUTERS Apple De juridische geschillen tussen chipproducent Qualcomm en Apple bereiken een ongekend hoogtepunt. Beide partijen hebben al wel langer processen tegen elkaar lopen, maar gisteren klaagden ze elkaar zelfs op dezelfde dag aan. Qualcomm eist nu carrément een verbod op de import van bepaalde iPhones in de VS.

Het botert al sinds vorig jaar niet meer tussen Qualcomm en Apple. Samengevat vindt Qualcomm dat Apple een hele hoop patentschendingen op het geweten heeft en eist het daarom een deel van de koek. Apple houdt dan weer liever een veel groter stuk van de taart voor zich. Het gevolg is dat er een boel juridische procedures gaande zijn tussen beide partijen

Maar nu lijkt Qualcomm het dispuut toch enigszins op de spits te drijven. Het bedrijf eist bij de US International Trade Commission een verbod op iPhones die uitgerust zijn met een modem van Intel. Dat zijn de recentste modellen - van de iPhone 7 tot de iPhone X - die in de VS verbonden zijn aan providers AT&T en T-Mobile. Toestellen die op het netwerk van Verizon en Sprint draaien, gebruiken dan weer de modems van Qualcomm.

16 patentschendingen

De iPhones 7, 8 en X schenden zestien patenten, beweert Qualcomm, onder andere met betrekking tot energiebesparingsmethodes, interfaces en zelfs camera-autofocus, schrijft Engadget. De toestellen met Intel-modem zouden, luidens de ingediende klacht, vijf van die patenten breken.

Mocht het verbod op de import van de genoemde iPhone-modellen er echt komen, dan zit Apple met een aanzienlijk probleem. Er zal sowieso nog wel wat tijd overgaan, maar mogelijk brengt het dreigement Apple toch weer aan de onderhandelingstafel met Qualcomm. Anderzijds diende de techreus uit Cupertino zélf sinds vorig jaar al een resem klachten in tegen Qualcomm. Die van gisteren draait om de vermeende schending, door de chipontwerper, van acht of meer Apple-patenten. Bovendien loopt er ook nog een onderzoek van het FTC, dat nagaat of Qualcomm zich schuldig maakte aan antitrustpraktijken.