Ook in Duitsland verbod op verkoop sommige iPhones door geschil tussen Apple en Qualcomm KVE

20 december 2018

19u58

De Amerikaanse chipmaker Qualcomm heeft van een rechtbank in München verkregen dat bepaalde oudere modellen van de iPhone van Apple in Duitsland niet meer verkocht mogen worden. Het gaat om de iPhone 7 en 8 en de iPhone X van vorig jaar.

De twee concerns zijn al geruime tijd verwikkeld in een ruzie over patenten. Qualcomm spande daarom onlangs een rechtszaak tegen Apple in China aan wegens inbreuk op patentrechten. Daar heeft een rechter ook de import en verkoop van de meeste types iPhones van Apple verboden.

Apple benadrukt dat de toestellen in kwestie in Duitsland nog steeds beschikbaar zullen zijn via netwerkoperatoren en andere winkels, maar niet meer in de 15 Duitse Apple Stores. De uitspraak van de rechtbank in München heeft geen gevolgen voor de nieuwe iPhones XS en XR.

Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple vindt juist dat de chipgigant misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt om hoge royalty's te vragen. De technologiebedrijven vechten hun vete wereldwijd uit.