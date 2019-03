Nieuwe streamingdienst Apple zonder Netflix Redactie

19 maart 2019

03u53

Bron: Belga, AD 0 Apple De films en series van Netflix zullen niet te zien zijn op het nieuwe streamingplatform dat Apple deze maand lanceert. Dat heeft topman Reed Hastings van Netflix maandag gezegd.

“Wij willen dat mensen onze content via ons eigen platform zien. We hebben ervoor gekozen om niet te integreren in hun service”, aldus Hastings op de Netflix-kantoren in Hollywood tegen journalisten.

Apple is van plan om op 25 maart een videostreamingdienst te introduceren. Het idee is om originele eigen content te combineren met de programmering van partners, waaronder HBO en Starz. Ook Walt Disney en Warner Media hebben plannen om betaalde streaming-abonnementen te lanceren.

Lessen leren van concurrenten

“We moeten ons niet te veel van de wijs laten brengen door onze concurrenten, maar wel lessen van hen leren”, aldus Hastings. “Dit zijn allemaal fantastische, grote en financieel solide bedrijven, met belangrijke initiatieven. Ze gaan geweldige programma's brengen en ik zal jaloers zijn. Ze zullen een paar geweldige ideeën hebben en die zullen we willen lenen. Maar we worden een betere bedrijfstak als we goede concurrenten hebben.”