Nieuwe Apple Watch kan hartproblemen opsporen en belt ambulance wanneer je valt kg

12 september 2018

23u17

Bron: ANP, Apple 0 Apple Naast de drie nieuwe iPhones presenteerde Apple woensdagavond ook een nieuwe Apple Watch. De Apple Watch Series 4 werkt als een verlenging van de iPhone, maar moet gebruikers ook helpen om gezond te blijven. Zo kan het slimme horloge een hartfilmpje maken dat je met je dokter kan delen.

Om te beginnen wordt de Apple Watch S4 uitgerust met een groter, bijna randloos scherm. De smartwatch zou bovendien sneller moeten dan zijn voorgangers door een splinternieuwe processor. Met het toestel om je pols kan je zoals gewoonlijk berichten lezen, bellen en babbelen met virtuele assistent Siri, maar dit keer legt Apple ook meer dan ooit de nadruk op gezondheid.

Hartritmestoornissen

Wat deze editie echt bijzonder maakt, is de mogelijkheid om een elektrocardiogram te nemen. Door je vinger op het horloge te houden, zou je binnen dertig seconden een eigen hartfilmpje kunnen produceren. Volgens Apple zouden hartritmestoornissen zo makkelijker dan ooit opgespoord kunnen worden. De functie werd ook goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA.

Valpartijen

Daarnaast is de S4 ook in staat om valpartijen te detecteren. Het horloge kan de typische bewegingen bij een val herkennen en geeft je meteen de mogelijkheid om de nooddiensten te verwittigen, voor het geval je je hebt verwond. Lig je langer dan een minuut op de grond, dan belt het toestel automatisch een ambulance en stuurt het je locatie door. Het is niet bekend of de functie ook buiten de VS werkzaam is.

Vanaf 429 euro

De Apple Watch Series 4 komt op de Belgische markt voorlopig uit in een gouden, zilveren en grijze uitvoering. Handig om weten: alle bandjes van de voorgaande modellen passen ook op de S4.



Een model met GPS-functie is vanaf 14 september te bestellen vanaf 429 euro. De voorganger, Series 3, wordt bovendien in prijs verlaagd tot 299 euro en Apple stopt met de eerste serie.