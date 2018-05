Negen dingen die we verkeerd doen met onze iPhone Joeri Vlemings

16 mei 2018

14u12

Bron: FashionBeans 1 Apple Of Apple het nu goed of slecht doet, durft al eens van de geraadpleegde bron af te hangen. Wél zou de techgigant uit Cupertino vorig jaar in juni de kaap van de 1,2 miljard verkochte stuks gerond hebben, goed voor een geschatte opbrengst, over tien jaar, van 627 miljard euro, volgens Forbes. 1,2 miljard, dat zijn gewoon héél veel iPhones, en dus ook héél veel gebruikers. Maar die kunnen volgens FashionBeans nog wel wat tips gebruiken. Wat doen we nu al tien jaar verkeerd met onze iPhone?

Je dacht dat je als fervente iPhone-gebruiker - misschien wel van het eerste uur - niets meer kon bijleren? FashionBeans waarschuwt voor die mogelijke hoogmoed. En wel hierom.

1. Opladen

De lithium-ion-batterij is beveiligd tegen overladen, maar slechte gewoonten kunnen de levensduur toch verkorten. Het is al meermaals gezegd: de iPhone laad je best op wanneer je maar kan en je haalt het toestel best eerst uit het hoesje voor de oplaadbeurt. 's Nachts opladen is af te raden, zeker in de buurt van je bed, wegens mogelijk brandgevaar.

2. Weersomstandigheden

In principe werkt je iPhone tussen 0 en 35 graden Celsius tijdens gebruik en blijft hij, indien buiten gebruik blootgesteld aan temperaturen tussen -20 en 45 graden Celsius daarna toch nog functioneren. Als je het toestel op een winterse dag in de auto laat rondslingeren, moet je het geleidelijk laten opwarmen tot kamertemperatuur alvorens het weer aan te zetten. Omgekeerd: hou het ding uit de volle zon, zeker achter een autoraam op het dashboard.

3. Poetsen

Je smartphone is vuil, punt. Tot tien keer meer bacteriën dan op een toiletbril, volgens sommige studies. Dus: af en toe een poetsbeurt kan geen kwaad met een stofdoekje uit microvezels. Géén klassieke schoonmaakproducten gebruiken! En ook niet rechtstreeks met een spuitbus het scherm te lijf gaan.

4. Goedkoper alternatief

Goedkopere laders van een ander merk dan Apple? Af te raden. Ze houden een potentieel gevaar in. 99 procent van de namaakladers bleek na onderzoek de gangbare veiligheidstests niet te doorstaan. Ze kunnen je iPhone ernstige schade toebrengen.

5. Bluetooth

Bluetooth is handig, héél handig. Maar Bluetooth constant in de lucht houden, dat slorpt de batterij snel leeg, afhankelijk van welke verbindingen ermee gemaakt worden. Check in de instellingen van je iPhone wat de grote batterijzuipers zijn. Nog dit: wifi vraagt ook veel energie, maar minder dan 4G.

6. iMessage

Haal je alles uit iMessage? Zo niet, mis je heel wat fun. Het A-logo in iMessage biedt heel wat - al dan niet verslavende - mogelijkheden. Je kan tegenwoordig zelf extra's kopen.

7. Pushberichten

Wees zuinig met pushberichten. Een overdaad kan je vervelen én slorpt je batterij leeg. Kies ze zorgvuldig uit en ga na welke pushberichten voor jou nut hebben. Zoals nieuwsupdates van je favoriete site, bijvoorbeeld.

8. Bescherming

Eén ding is een constante bij iPhone: het is een pokkeduur toestel. Reden te meer om je geliefde smartphone van de nodige bescherming te voorzien in de vorm van een geschikt en vooral degelijk jasje.

9. Updates

Nieuwe iOS-versies hebben niet altijd iets in petto wat jij superleuk vindt. Toch mag je de updates niet zomaar links laten liggen. Heel vaak zitten er systeemverbeteringen - ja, ook in snelheid - en veiligheidsupdates in vervat. Geschat wordt dat in 90 procent van de met malware besmette iPhones, het toestel in kwestie niet de meest recente iOS-versie draaide.

