LIVE. Apple stelt iPhone 11 voor: extra camera en zelfs heldere foto's in het donker

10 september 2019

18u45 82 Apple CEO Tim Cook bestijgt het podium om de laatste nieuwigheden uit het Apple-gamma voor te stellen. Staat al zeker op het programma: drie gloednieuwe iPhones. Volg hier alle aankondigingen op de voet dankzij onze livestream en -blog.

Wat mogen we vandaag verwachten? Volgens de laatste berichten worden er vanavond drie iPhones voorgesteld: wellicht gaat het om twee topmodellen en één goedkopere budgetoptie. Hoe de nieuwe iPhones zullen heten, is nog koffiedik kijken. Analisten gokken tot nu toe op de iPhone 11, de iPhone Pro en de iPhone Pro Max, maar ook namen als iPhone 11R, 11S en 11 Max deden al de ronde.



Daarnaast stelt Apple andere hardware voor, zoals een nieuwe iPad van 10,2 inch en de nieuwe serie Apple Watch Series 5. Ook is er nieuws over Apple TV Plus, de streamingdienst met eigen series, en Apple Arcade, Apples toekomstige game-abonnement.

One more thing?

Fans die hopen op échte innovatie blijven vandaag heel waarschijnlijk op hun honger zitten. Naar verwachting moeten de nieuwe iPhones het vooral van kleine verbeteringen hebben: een iets snellere processor en een extra camera, bijvoorbeeld.



Het is natuurlijk ook mogelijk dat Apple nog een verrassing achter de hand houdt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de techreus op het laatste nippertje nog met een aankondiging komt die voor de verandering niet werd voorspeld door analisten. Afwachten of dat iconische ‘one more thing’ ook vanavond van de partij is.