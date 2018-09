LIVE. Apple onthult zijn nieuwe creaties, waaronder drie gloednieuwe iPhones kg

12 september 2018

18u53 0 Apple Naar jaarlijkse gewoonte stelt Apple vanavond zijn nieuwste creaties voor met een keynote in Californië. Onder andere worden drie nieuwe iPhones verwacht en zou de tech-gigant ook een nieuwe Apple Watch aankondigen. Volg het hier live.

CEO Tim Cook bestijgt vanaf 19 uur het podium in het Steve Jobs Theater op de Apple Campus in Californië. Je kan alle gebeurtenissen volgen via deze livestream: