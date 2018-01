Kinderen verslaafd aan hun smartphone: aandeelhouders Apple eisen maatregelen LB

14u32

Bron: The Independent, Washington Post 8 Thinkstock Depressies, zelfmoorden, slechtere studieresultaten: smartphoneverslaving legt een zware hypotheek op onze kinderen, zo blijkt uit steeds meer studies. Apple Apple, het techbedrijf achter de iPhone, moet dringend maatregelen nemen om de smartphoneverslaving van kinderen in te dijken. Dat stellen twee aandeelhouders van Apple nu onderzoeken aantonen dat smartphones en sociale media vaak ongewilde effecten hebben op kinderen en tieners die elke dag urenlang aan hun mobieltje gekluisterd zijn.

Bekende technologiepioniers zoals wijlen Apple-oprichter Steve Jobs zelf hebben in het verleden hun bezorgdheid over de effecten van technologie op hun eigen kinderen al geuit. Zij stellen een limiet op de tijd die hun kinderen het internet en hun smartphones of tablets mogen gebruiken.

Nu stellen investeerders van Apple dat het bedrijf ouders en hun kinderen betere manieren moet bieden om hun smartphonegebruik aan banden te leggen.

In een open brief aan Apple stellen de investeerdersgroepen Jana Partners en California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) dat het bedrijf meer keuzemogelijkheden en tools moet aanreiken die kinderen helpen bij het bestrijden van hun verslaving aan de toestellen die het bedrijf op de markt brengt.

Wereldwijd, en ook in Silicon Valley, groeit de consensus dat de mogelijke langetermijngevolgen van nieuwe technologieën moeten aangepakt worden. Apple kan de industrie het signaal geven dat aandacht besteden aan de gezondheid en de ontwikkeling van de volgende generatie goed is voor de zaken én voor de samenleving Investeerders in open brief aan Apple

"Wereldwijd, en ook in Silicon Valley, groeit de consensus dat de mogelijke langetermijngevolgen van nieuwe technologieën moeten aangepakt worden en dat geen enkel bedrijf die verantwoordelijkheid kan uitbesteden", stellen de investeerders. "Apple kan een bepalende rol spelen en de industrie het signaal geven dat aandacht besteden aan de gezondheid en de ontwikkeling van de volgende generatie goed is voor de zaken én voor de samenleving".

Software moet kinderen beschermen

De investeerders, die samen 2 miljard dollar aan aandelen in Apple beheren, stellen onder meer voor dat Apple een comité van experts inzake onder meer de ontwikkeling van het kind zou samenstellen. Daarnaast zou Apple haar informatie met onderzoekers moeten delen en de software van smartphones zou ouders meer opties moeten bieden om de gezondheid van hun kinderen te beschermen.

In hun brief halen de investeerders verschillende studies en onderzoeken aan waaruit blijkt dat intens gebruik van smartphones en sociale media een negatieve impact heeft op zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid van kinderen. Ze geven voorbeelden zoals afleiding in de klas door digitale technologie, het afgenomen vermogen van studenten om zich op hun studie te concentreren en verhoogde risico's op zelfmoord en depressie.

Hoewel technologiebedrijven nog niet openlijk hebben erkend dat hun toestellen verslavend kunnen zijn, beginnen insiders in Silicon Valley wel in de media te getuigen hoe hun toestellen, mobiele apps en sociale media precies ontworpen zijn om verslavend te werken en de aandacht van de gebruiker zo lang mogelijk vast te houden.