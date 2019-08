iPhones vatbaar voor hackers na fout in nieuwe update Redactie

20 augustus 2019

11u23

Bron: AD 3 Apple Apple heeft per ongeluk haar iPhones opnieuw vatbaar gemaakt voor hackers. In een nieuwe update voor besturingssysteem iOS is een eerder opgeloste fout ongedaan gemaakt. Daardoor zijn iPhones met de nieuwste update te kraken.

Dat meldt Bright op basis van berichtgeving door Motherboard, die sprak met een hacker die het lek - opnieuw - ontdekte. Grote concurrent Google ontdekte de fout in juni en waarschuwde de techreus uit Cupertino voor de gevaren. Apple herstelde de fout snel, maar heeft deze 'fix’ weer ongedaan gemaakt met de nieuwste update. Het gaat om de update iOS 12.4, die in juli uitkwam.

De fout wordt vermoedelijk binnen een paar dagen hersteld, maar tot die tijd is het even oppassen. Mocht je niks doen is er niets aan de hand. Gevaarlijker wordt het op de App Store. De beveiligingsonderzoeker Stefan Esser waarschuwt dan ook op Twitter om extra kritisch te zijn op apps die je installeert. Zo kan elke app een kopie van de zogenoemde ‘jailbreak’ bevatten. Groot is die kans niet, want Apple is bijzonder kritisch op apps in de App Store.

Overigens moedigt Apple hackers aan om vooral op zoek te gaan naar fouten in het besturingssysteem. Het bedrijf looft een beloning uit van maximaal 1 miljoen dollar voor elke serieuze bug die onderzoekers ontdekken. Die beloningen lopen op naar mate het lek ernstiger is.