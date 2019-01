iPhone is twaalf jaar oud! Hier zijn twaalf tips om ook nu nog alles uit je iPhone te halen kg

09 januari 2019

06u17

Bron: Apple, CNET, Digital Spy, iPhone Hacks 3 Apple Vandaag is het exact twaalf jaar geleden dat Steve Jobs de iPhone losliet op de wereld. Sindsdien is de telefoon van Apple niet meer weg te denken uit het mobiele landschap. Je zou bijna gaan geloven dat de iPhone nog weinig geheimen herbergt. Schijn bedriegt. Hieronder twaalf tips en trucjes die je wellicht nog niet kent.

Stel je eigen trilpatroon in

Personaliseer in plaats van je beltoon eens je trilpatroon. Ga via ‘Instellingen’ naar ‘Horen en voelen’. Kies daar de beltoon die je wilt aanpassen, zoals ‘Beltoon’ of ‘Sms-toon’. In het volgende menu vind je enkele standaardpatronen om uit te kiezen, maar je kan ook je eigen vibratiepatroon aanmaken.



Selecteer daarvoor ‘Maak nieuwe trilling’: wanneer je nu op het scherm tikt, worden je bewegingen omgezet naar vibraties. Klik op ‘Stop’ en ‘Bewaar’ als je tevreden bent met je nieuwe patroon.

Nooit meer ongewild swipen

Ken je dat gevoel wanneer je iemand een foto wilt laten zien, en zij daarna meteen verder swipen naar andere (misschien niet zo geschikte) foto’s? Probeer ‘Begeleide toegang’ eens. Ga naar ‘Instellingen’, ‘Algemeen’, ‘Toegankelijkheid’ en ‘Begeleide toegang’. Schakel de functie in en kies een pincode. Zet daarna ook de instelling bij ‘Activeringsknop’ aan.



Ga daarna naar de gewenste app en tik drie keer op de homeknop (of de zijknop op de iPhone X). Je start nu de begeleide toegangsmodus. Tik op ‘Opties’ en schakel ‘Aanraking’ uit. Vanaf dan kan niemand zonder je code je scherm nog bedienen. Om de modus weer uit te schakelen, druk je drie keer op de homeknop (of zijknop).

‘Undo’ door te schudden

Als je in je bericht per ongeluk een lap tekst wist, schudt dan even met je iPhone. Dat activeert de ingebouwde ‘undo’-functie. Daarna kan je nog bevestigen of je de tekst daadwerkelijk wilt herstellen via het venster dat op het scherm verschijnt.



Je kan de functie ook uitzetten via ‘Instellingen’, ‘Algemeen’, ‘Toegankelijkheid’. Schakel ‘Herstel door schudden’ uit.

Geforceerde reset

Wanneer je iPhone bijvoorbeeld vastzit, kan je een herstart forceren met een specifieke toetscombinatie. Dat wil weleens helpen als je toestel plots niet meer reageert.



Op een iPhone 8 of nieuwer toestel klik je kort op de volume-omhoogknop, daarna kort op volume-omlaag en houd je daarna de zijknop ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.

Op oudere toestellen gelden andere toetscombinaties. Op een iPhone 7 (Plus) houd je de zijknop en volume-omlaagknop ingedrukt en op een iPhone 6s of ouder toestel houd je de homeknop en de zijknop ingedrukt. In beide gevallen moet je de knoppen blijven indrukken tot het Apple-logo verschijnt.

Deel je locatie (voor even)

Handig als je veel file verwacht op je thuisrit: je kan je locatie een tijdlang delen met een gesprekspartner. Ga naar een gesprek in de berichtenapp en tik op de naam van je gesprekspartner.



Tik daar op de infoknop (de ‘i’) en kies ‘Stuur mijn huidige locatie’ of ‘Deel mijn locatie’. Stel vervolgens in hoelang de andere persoon je locatie mag zien.

Foto nemen terwijl je filmt

Wist je dat je ook foto’s kunt nemen terwijl je filmt? Wanneer je een video-opname start, kan je simpelweg op de witte sluiterknop tikken naast de rode recorderknop. Er wordt dan een foto gemaakt zonder de opname te stoppen. De kwaliteit van het kiekje zal niet geweldig zijn, maar zo heb je tenminste toch een foto én een video.

Gebruik je spatiebalk als ‘trackpad’

Lettertje fout getypt? Dan is het niet altijd gemakkelijk om met je vinger de cursor tot de exacte plaats in het woord te navigeren. Maar nu kan je ook je spatiebalk omtoveren tot tijdelijke trackpad, zoals het vakje op een laptop waarmee je de muis bedient.



Blijf de spatiebalk indrukken tot de letters verdwijnen en beweeg met je vinger om de cursor te bewegen. Veel makkelijker!

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X Krissy Brierre-Davis(@ krissys_kitchen) link

Snel typen met afkortingen

Supersnel typen kan met tekstvervanging. Stel je persoonlijke afkortingen in en je iPhone vervangt die automatisch door wat je eigenlijk wilt zeggen. Ga naar ‘Instellingen’, ‘Algemeen’, ‘Toetsenbord’ en ‘Tekstvervanging’.



Druk op het plusje om een boodschap toe te voegen: vul eerst de volledige zin in en daarna de ‘shortcut’. Klik op ‘Bewaar’. Zo kan je bijvoorbeeld ingeven dat iPhone automatisch “IBO” vervangt door “Ik ben onderweg. Tot zo!”.

Schermfilter

De Night Shift-functie zorgt ervoor dat je scherm een ‘warme’ filter krijgt: dat is beter om in slaap te vallen en aangenamer voor de ogen. Je schakelt de filter in via het bedieningspaneel. Druk daar op het helderheidssymbool en dan op het halve zonnetje om Night Shift in te schakelen. Standaard is de filter actief van zonsondergang tot zonsopgang.



Meer instellingen rond kleurtemperatuur en dergelijke vind je onder ‘Instellingen’, ‘Beeldscherm en helderheid’ en ‘Night Shift’.

Scherm opnemen

Alles op jouw iPhone-scherm kan je vastleggen in een opname. Om de functie snel boven te halen, voeg je ‘em eerst toe aan je bedieningspaneel. Ga naar ‘Instellingen’, ‘Bedieningspaneel’ en ‘Pas regelaars aan’. Tik daarna op het groene plusje naast ‘Schermopname’.



In je bedieningspaneel vind je de functie terug onder de ronde recorderknop. Tik ‘Start opname’ en de app begint na drie seconden automatisch op te nemen. Om te stoppen tik je nog eens op de recorderknop in het bedieningspaneel. De opname vind je in de Foto’s-app.

Bonus: nieuw in iOS 12

In september vorig jaar rolde Apple de langverwachte nieuwste versie van het besturingssysteem op iPhone uit. iOS 12 is compatibel met alle toestellen vanaf de iPhone 5s en komt met een hoop nieuwe features. Hieronder twee bijzondere nieuwigheden die je niet mag missen.

Ingebouwd meetlint

De Meten-app is geen nieuw concept, maar staat vanaf iOS 12 wel standaard op je toestel. Zoals de naam al verklapt, kan je de app gebruiken om objecten te meten met behulp van augmented reality.



Kies het object dat je wilt meten en open de app. Richt je camera op het object en beweeg de telefoon errond, zoals gevraagd wordt. Wanneer de app het gebied voldoende heeft geanalyseerd, kan je de afstand kiezen die je wilt meten. Je kan ook een foto maken van je afmetingen en het object. Het is niet heel accuraat, maar wel handig als je een schatting nodig hebt en je niet meteen je meetlint kan vinden.

‘Do not disturb’ op locatie

De ‘Niet storen’-modus kan je al langer op basis van tijd instellen, maar nu ook op basis van je locatie. Stel bijvoorbeeld dat je de ‘Niet storen’-modus enkel op kantoor wilt inschakelen. Dat kan door het ‘Niet storen’-menu op te roepen via het bedieningspaneel. Druk daarvoor hard op het ‘maantje’ (bij gewoon tikken schakel je de modus in of uit). Kies ‘Tot ik deze locatie verlaat’ en bevestig. Daarna blijven alle onnodige notificaties je gespaard tot je weer onderweg bent.