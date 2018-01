iPhone-gebruikers kunnen binnenkort zelf beslissen over vertraging toestel bij versleten batterij ep

18 januari 2018

14u57

Apple zal de eigenaars van een iPhone zelf de keuze laten of ze hun toestel trager willen laten draaien bij een versleten batterij. Dat kondigde topman Tim Cook vandaag aan bij de Amerikaanse zender ABC.

Apple kreeg in december een storm aan kritiek over zich heen toen tests aantoonden dat het bedrijf iPhone-modellen moedwillig vertraagt. Uiteindelijk gaf Apple dat ook toe. Officieel om de levensduur van de toestellen te verlengen, maar volgens critici om klanten aan te zetten sneller te kiezen voor een nieuw model. In reactie op de kritiek kondigde het bedrijf aan dat het vervangen van de batterij voor de iPhone 6 en latere modellen buiten de garantieperiode zowat een jaar fors goedkoper wordt.

Vertraging uitschakelen

De techreus uit Cupertino neemt nu dus een nieuwe stap, met de mogelijkheid om de vertraging uit te schakelen. "We raden het niet aan", zei Cook. Maar "wie het niet wenst, kan het uitschakelen". Hij waarschuwde dat bij uitgeschakelde vertragingsfunctie, het mogelijk is dat de iPhone zich plots kan heropstarten. Apple voerde een jaar geleden de functie naar eigen zeggen net in om de normale werking te garanderen bij een versleten batterij.

Update

Apple zal in de komende weken een update vrijgeven waarbij de gebruiker zelf kan zien wat de staat van de batterij is en zelf de nodige stappen kan nemen, zei Cook. Hij hamerde er nog op dat de elke batterij verslijt met ouder te worden en dat op gegeven moment een vervanging normaal is.

In de VS kreeg Apple meerdere rechtszaken aan zijn been omwille van de batterijhommeles. Cook zei bij ABC dat de communicatie rond de batterijkwestie "mogelijk niet helder was". Hij excuseerde zich bij iedereen die "andere motivaties bij Apple" vermoedde.