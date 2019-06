iPhone-designer Jony Ive verlaat Apple na bijna dertig jaar IB

28 juni 2019

00u11

Bron: Belga, ANP 0 Apple Jonathan ‘Jony’ Ive, de man die iMac en iPhone mee vorm heeft gegeven, gaat Apple dit jaar verlaten. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. De Brit gaat, na bijna drie decennia bij de Amerikaanse techgigant te hebben gewerkt, een eigen ontwerpbureau oprichten.

"Jony is een buitengewoon figuur is de designwereld en zijn rol in de wedergeboorte van Apple kan niet hard genoeg benadrukt worden, van de revolutionaire iMac uit 1998 tot de iPhone en de ongekende ambitie van Apple Park, waar hij recent zo veel zorg en energie heeft ingestoken", verklaart Tim Cook, CEO van Apple. Apple Park is het nieuwe megacomplex waar Apple in gevestigd zit.

“Ik ben het meest trots op het creëren van een ongeëvenaard team van designers bij Apple. Vandaag de dag zijn we sterker en creatiever dan ooit te voren in Apple’s geschiedenis”, aldus Ive zelf.

Iconische designs

Ive werkte nauw samen met Steve Jobs en verwierf grote faam met de iconische designs van het bedrijf. Hij stond aan het roer van het team dat producten als de iMac, de iPod, de iPhone en de iPad vormgaf.

Volgens zakenkrant Financial Times krijgt zijn eigen bedrijf de naam LoveFrom en wordt Apple zijn eerste klant.