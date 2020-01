iPad is tien jaar: kan een tablet je laptop vervangen? YV

27 januari 2020

14u05

Bron: Lifewire, Tweakers 2 Apple Steve Jobs stelde tien jaar geleden, op 27 januari 2010, de iPad voor in San Francisco. De computer met touchscreen moest voor veel mensen een laptop vervangen en werd datzelfde jaar uitgeroepen als technologie van het jaar door Time Magazine. Sinds 2010 werden meer dan 425 miljoen iPads verkocht. Maar kan je vandaag je laptop links laten liggen en alles met de iPad doen?

De nieuwste iPad Pro modellen uit 2018, met een prijskaartje vanaf 899 euro, zijn bijna even snel als de duurste modellen laptops van Apple. “Met deze iPad wordt er meer mogelijk dan met welke computer dan ook”, meende Apple-baas Tim Cook tijdens de presentatie van het model. Toch is een heleboel nog niet mogelijk.

Waarom een tablet voor jou beter is ...

Als je alleen een apparaat nodig hebt waarmee je kan surfen, foto’s en films wil op kijken, af en toe een mailtje mee wil sturen, ... Dan kan een tablet een handige vervanging zijn. Een tablet is vaak lichter en ze komen vandaag ook met grotere schermformaten. Het aanraakscherm is soms handiger in gebruik dan het touchpad van je laptop en de meeste tablets hebben ook ingebouwde camera’s om foto’s en video’s mee te nemen.

De laatste jaren zijn tablets belangrijker geworden voor illustrators. Door de pennetjes die je bij sommige tablets kan kopen, is tekenen op scherm makkelijker en toegankelijker dan ooit.

Waarom een laptop voor jou beter is ...

Zoek je een apparaat vooral om professioneel mee te werken of om mee te gamen, dan is je laptop waarschijnlijk nog altijd onvervangbaar. Tien jaar jaar na de eerste iPad, kan je zware games (nog) niet op een tablet spelen en veel software bestaat alleen voor pc’s. Om foto en video’s professioneel te bewerken kan je met een tablet nog niet alles doen. Als je veel documenten of mails typt, is een laptop omwille van het fysieke toetsenbord het makkelijkst. Al kan je bij je tablet altijd een extern toetsenbord kopen als je dat wil.

Eerste iPad

De iPad was het laatste nieuwe soort apparaten dat Apple uitbracht onder oprichter van Apple Steve Jobs. De tablet van 9,7 inch was een opgeblazen versie van de iPhone: het apparaat had dezelfde apps, al kon je er geen berichten mee sturen of bellen. Steve Jobs was tevreden van de tablet en zei dat het “het beste was dat hij ooit deed”. Steve Jobs overleed in 2011 aan alvleesklierkanker. Hij werd opgevolgd door Tim Cook.