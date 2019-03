iPad Air, iPad mini of toch een iPad pro? Zo kies je de juiste tablet van Apple kg

19 maart 2019

13u56

Bron: Apple, The Verge 0 Apple Apple presenteerde deze week de nieuwe uitvoeringen van de iPad Air en de iPad mini. Beide tablets kregen een makeover, waardoor de iPad-familie nog een beetje aandikt. Niet zeker welke iPad je nu moet kiezen? Wij zetten alle modellen voor je op een rijtje.

Apple stelde de geüpdatete modellen gisteren voor het eerst voor. De nieuwe iPad Air krijgt een iets groter scherm mee dan zijn voorganger en heeft nu een schermdiagonaal van 10,5 inch (26,7 cm). Dat in tegenstelling tot de iPad mini, die zijn compacte scherm van 7,9 inch (20 cm) behoudt.



Maar dat is dan meteen ook het grootste verschil. De twee vernieuwde iPads hebben vooral veel gemeen. Zo draaien beide op Apple’s A12 Bionic-processor, die overigens ook de nieuwe generatie iPhones aandrijft. Ook hebben ze allebei nog een fysieke homeknop en zijn ze voorzien van twee camera’s: een selfiecamera van 7 MP aan de voorkant, en een 8 MP-camera aan de achterkant.

Apple Pencil

Je kan zowel de iPad Air als de iPad mini ook gebruiken met een Apple Pencil, het slimme pennetje voor iPads. Maar opgelet: de ene Pencil is de andere niet. De nieuwe iPads werken namelijk enkel met de ‘oude’ Apple Pencil. De Apple Pencil die vorig jaar samen met de iPad Pro werd gelanceerd, zal je dus niet kunnen gebruiken op de nieuwe tablets. Dat geldt overigens ook voor de gewone iPad: ook die werkt enkel met de oude Apple Pencil.

De iPad Air is tot slot ook compatibel met het Smart Keyboard van Apple, de iPad mini niet. Net zoals de gewone iPad kan je op de iPad mini eventueel wel een bluetooth-toetsenbord aansluiten.

De iPad mini is verkrijgbaar vanaf 459 euro voor 64 GB, terwijl je voor het standaardmodel van de iPad Air 569 euro neertelt.

Hoe kiezen?

De vernieuwingen maken het huidige gamma van Apple-tablets nog een tikkeltje complexer. Je kan nu uit vier iPads kiezen – vijf als je de twee formaten van de iPad Pro apart telt – met elk andere aansluitingen, specificaties en formaten. We maken je even wegwijs in het aanbod.

Met de iPad mikt Apple alvast op een prijsbewust publiek: het is het standaardmodel uit de iPad-familie, zonder al te veel franjes. Prijzen beginnen al vanaf 259 euro, maar in ruil daarvoor krijg je een iets mindere selfiecamera en minder opslagruimte.

De iPad mini en iPad Air zijn zoals hierboven al beschreven heel gelijkaardig. Ze komen met dezelfde processor, dezelfde camera’s en dezelfde aansluitingen. Wat is dan het verschil? Vooral het formaat. De iPad mini is compact en makkelijk hanteerbaar, en dus meer geschikt om pakweg op de trein mee te nemen.



De iPad Air is iets groter én compatibel met het Smart Keyboard van Apple, waardoor de tablet net iets comfortabeler zal zijn als je van plan bent om veel video’s te bekijken of veel te typen. Het is zeg maar de gulden middenweg tussen de iPad mini en de iPad Pro.

De iPad Pro is dan weer een echt werkpaard. Deze koop je als je geen compromissen wilt maken: je krijgt een topprocessor, een groot scherm en tot één terabyte aan opslagruimte. Maar dat merk je natuurlijk ook aan de prijs. De standaarduitvoering van de iPad Pro kost al 899 euro. De tablet is tot slot beschikbaar in twee formaten en ondersteunt zowel de nieuwe Apple Pencil en de Smart Keyboard Folio. Daardoor is de Pro ideaal om bijvoorbeeld mobiel te werken.

Vergelijk de belangrijkste specificaties in de tabel hieronder:

Tip: Vergelijk de prijzen van alle Apple tablets op tweakers.be.