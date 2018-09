iOS 12 nu beschikbaar: dit moet je weten, zeker als je een ouder toestel hebt Joeri Vlemings

18 september 2018

23u58

Bron: Time 0 Apple Het nieuwste besturingssysteem van Apple voor de iPhone en de iPad is nu gratis beschikbaar. In het oog springt vooral de boost in performantie die iOS 12 zou moeten geven aan oudere toestellen van het premium merk. We zetten natuurlijk ook de andere vernieuwingen even op een rij en vertellen je hoe je een update het best aanpakt.

Denk eraan sowieso eerst een backup te maken van je iPhone of iPad - in iCloud of op je computer - alvorens de upgrade naar iOS 12 te installeren. Kijk ook na of je nog minstens 50 procent batterij hebt of steek je toestel in het stopcontact voor de installatie. En hou je gebruikersnaam en wachtwoord van je Apple ID bij de hand.

Hoe ga je aan de slag? In je instellingen vind je bij 'algemeen' de optie 'software-update'. Daar kan je de iOS 12-update via wifi downloaden en installeren. Handig om weten is dat je, in het geval je over te weinig opslagruimte zou beschikken, apps tijdelijk kan verwijderen om de nodige plaats vrij te maken én dat je die apps na de upgrade weer automatisch kan herinstalleren. Je kan verder de update inplannen en bijvoorbeeld 's nachts laten uitvoeren terwijl je je toestel niet gebruikt. De andere mogelijkheid naast iCloud is om via iTunes op je computer de upgrade te installeren.

Wat brengt iOS 12 ons?

Een van de vernieuwende functies voor Apple is de optie om je schermtijd (screen time) in te stellen. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan welke app besteedt. Vind je dat je overdag te lang op Facebook zit - dat kan je makkelijk checken in het overzicht - dan kan je daar zelf iets aan doen. Je kan 'schermtijd' ook aanwenden om het smartphonegedrag van je kinderen aan banden te leggen.

Je krijgt dankzij iOS 12 ook een veel overzichtelijkere bundeling van je notificaties. Je kan ze groeperen in mapjes, zodat je verscheidene meldingen tegelijkertijd kunt wissen in plaats van ze, kruisje voor kruisje, weg te klikken. Het beheer van notificaties uit apps als Berichten verloopt zo eveneens een pak makkelijker. 'Instant tuning' maakt verder onder meer het uitschakelen van ongewenste pushberichten een fluitje van een cent: je kan meteen je voorkeuren aangeven bij een melding.

Augmented Reality (AR) doet meer en meer zijn intrede. Apps verwerken het in hun toepassingen. Zo kan je bijvoorbeeld een meubelstuk meteen voorstellen in de ruimte van je huis waar je het wil neerplanten. iOS 12 heeft ook een eigen AR-meetapp, beschikbaar voor de iPhone 6s en recenter, waarmee je allerlei reële objecten kan meten: dozen, muren, en zelfs je huisdier.

Animoji en Memoji

Animoji eisen prominenter hun plaats op bij het versturen van berichten en Apple introduceert met iOS 12 de Memoji-variant. Animoji maken gebruik van de gezichtsherkenning van de frontale camera om van je eigen kop een alien, een robot of een kat te maken. Het zijn eigenlijk grote, bewegende 3D-versies van emoji met jouw gezichtsuitdrukking. Oudere toestellen dan de iPhone X kunnen wel Animoji ontvangen, maar je kan ze niet zelf maken. De nieuwe Memoji zijn zelfgemaakte Animoji die een evenbeeld zijn van jezelf. Je selecteert een Animoji en kiest zelf huidskleur, kapsel, ogen, bril en nog veel meer. Je kan de Memoji in verschillende apps, zoals Berichten en FaceTime, aanwenden. Zelfs in real time, als je wil vermijden dat de persoon aan de andere kant je ware voorkomen op dat moment kan zien.

iOS 12 verbetert ook de paswoordbeveiliging van je apparaat en van je apps. De twee-factor-authenticatie via sms kan je nu automatisch invullen, zonder dat je de hele tijd tussen apps moet switchen. Safari kan voortaan zelf paswoorden verzinnen en ze willekeurig gegenereerde wachtwoorden opslaan. Het automatisch invullen werkt perfect met paswoordmanagers als 1Password en Dashlane. Zo goed als gedaan dus met het copy-pasten van veilige paswoorden.

Oudere toestellen sneller

Tot slot is iOS 12 voor wie een ouder apparaat in huis heeft, goed nieuws. Het kersverse besturingssysteem zou wel degelijk de werking van je wat minder recente iPhone weer versnellen. Apps laden, typen, animaties... het gaat allemaal een pak vlotter met iOS 12. Volgens Apple verschijnt het toetsenbord de helft sneller dan voorheen en opent de camera zelfs 70 procent vlugger.

Wie van plan is voor de upgrade te gaan, weet wel dat er traditioneel bij de lancering van een nieuwe iOS langere laadtijden zijn, omdat je niet de enige bent die ervoor gaat.