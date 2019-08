In 2016 door iedereen weggelachen, vandaag sterproduct van Apple: de Airpods Freek Evers

04 augustus 2019

14u06

Freek Evers

04 augustus 2019

Bron: De Morgen

Apple was volgens watchers de draad kwijt, toen het in 2016 zijn draadloze oortjes Airpods lanceerde. Nu blijkt dat de gadgets zijn uitgegroeid tot een belangrijke pijler binnen het bedrijf. Dat schrijft De Tijd

De wearables en andere accessoires vormen de snelstgroeiende tak uit het Apple-portfolio. Dat blijkt uit de meest recente bedrijfsresultaten. Het segment groeide met 48 procent naar 5,52 miljard euro. Dat is nog relatief weinig in vergelijking met de inkomsten van de iPhone-verkoop of de diensten zoals Apple Music die het bedrijf aanbiedt.

De draagbare apparaten, zoals de draadloze oortjes Airpods en het slimme horloge Watch, kunnen zich wel moeiteloos meten met andere Apple-producten die al langer meegaan. De verkoop van Macs was in het voorbije kwartaal goed voor 5,82 miljard dollar (5,23 miljard euro), die van iPads zelfs maar voor 5,02 miljard (4,52 miljard euro).

Volgens De Tijd haalt Apple stilaan zijn gelijk. In 2016 werden de Airpods nog met lauwe reacties onthaald, sinds de lancering van de nieuwe generatie zou er een ‘fenomenale vraag’ naar de draadloze oortjes zijn. Die gaan langer mee en zijn draadloos op te laden. Apple geeft geen aparte verkoopcijfers van zijn Airpods vrij. Volgens experts worden er elk kwartaal tien miljoen exemplaren verkocht.