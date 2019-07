Ierse privacywaakhond is derde onderzoek naar Apple begonnen tvc

02 juli 2019

22u41

Bron: ANP 0 Apple De privacywaakhond van Ierland is een derde onderzoek naar Apple begon nen. De toezichthouder wil weten of gebruikers in staat zijn om te zien welke gegevens Apple van ze bijhoudt. Ze hebben het recht om dat te weten, onder de nieuwe Europese privacyregels, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Ierse waakhond, de Data Protection Commissioner, onderzoekt al hoe Apple persoonlijke gegevens gebruikt om mensen reclames te laten zien en of de privacyverklaring daarover helder genoeg is.

Het Europese hoofdkantoor van Apple staat in de stad Cork, in het zuiden van Ierland, en daarom valt Apple onder de Ierse privacywaakhond, net als andere grote techbedrijven. Zo heeft Ierland acht verschillende onderzoeken naar Facebook lopen, plus twee naar WhatsApp en een naar Instagram. Twitter is onderwerp van drie onderzoeken. Daarnaast lopen er onderzoeken naar Google, LinkedIn en advertentiebedrijf Quantcast.