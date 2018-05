Hoe zit het nu met de iPhone X: wonderkind of een total loss? Peter van Ammelrooy

03 mei 2018

15u29

Bron: de Volkskrant 0 Apple Aan de jongste kwartaalcijfers van Apple kun je alles aflezen over zijn topmodel smartphone. Of juist helemaal niks.

De analisten wisten het dit keer zeker: de magie van de iPhone is uitgewerkt. De iPhone X die Apple vorig jaar november introduceerde, biedt volgens hen niet genoeg innovatie om de prijskaartjes van 1.160 en 1.330 euro te rechtvaardigen. Dat de consument afhaakt, zouden we aan de jongste kwartaalresultaten moeten kunnen aflezen.

Maar Apple had een verrassing in petto. "We kunnen met grote blijdschap ons beste tweede kwartaal ooit presenteren", zei topman Tim Cook dinsdagavond laat, ‘met sterke omzetten voor de iPhone, diensten en draagbare gadgets.’ Apple boekte een omzet van 61 miljard dollar (bijna 51 miljard euro), 17 procent meer dan een jaar terug.

Nog groter was de verbazing over het aantal iPhones dat Cook wist te slijten: 52,2 miljoen, tegen 50,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2017. Dat roept vragen op. Waarom deed de iPhone X het zo goed, ondanks alle doemvoorspellingen? En doét de iPhone het wel zo goed?

