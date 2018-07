Hoe een vergissing van Steve Jobs veranderde in een miljardenindustrie Redactie

08 juli 2018

19u14

Bron: BuzzT 0 Apple Apps op een telefoon, dat kan nooit wat worden. Dat was de rotsvaste overtuiging van Steve Jobs, de grote man achter Apple. Het bedrijf zette daarom alleen zijn eigen programmaatjes op de eerste iPhones. Andere bedrijven moesten hun diensten maar online zetten, zodat iPhone-gebruikers er met de Safari-browser naartoe konden gaan.

Het werd geen succes en Jobs moest zijn ongelijk toegeven. Bij de tweede iPhone, een jaar later, mochten ook anderen applicaties maken. Die kwamen in een aparte winkel te staan, de App Store. Tien jaar geleden, op 10 juli 2008, opende die zijn deuren.

Bij zijn lancering telde de App Store ongeveer vijfhonderd apps. Dat waren bijvoorbeeld de zoekmachine van Google, de krant The New York Times en de veilingsite eBay. Inmiddels zijn ongeveer twee miljoen apps beschikbaar.

Opbrengsten

Wat begon als het toegeven van een vergissing, werd een miljardenindustrie. Alleen vorig jaar al gaven de gebruikers 42,5 miljard dollar uit in de App Store, rekende onderzoeksbureau App Annie onlangs uit. Dat is omgerekend 36 miljard euro. Apple deelt de opbrengsten met de mensen die de apps hebben gemaakt. Volgens Apple hebben zij in 10 jaar tijd in totaal meer dan 100 miljard dollar verdiend. Hoeveel Apple er zelf aan overhield, is niet bekend.

De meeste gedownloade app ooit is die van Facebook. Hij is meer dan 700 miljoen keer geïnstalleerd. Daarna volgen de Facebook Messenger, YouTube en de Facebook-dochters Instagram en WhatsApp. Ook Google Maps, Snapchat, Skype en de Chinese apps WeChat en QQ zijn veel gedownload. Dit zijn vooral gratis apps. Streamingdiensten Netflix en Spotify haalden de meeste omzet uit de App Store.

Apps zijn een belangrijk deel van ons leven geworden. We besteden er ongeveer drie uur per dag aan en in een maand tijd gebruiken we ongeveer veertig verschillende apps, blijkt uit het onderzoek van App Annie.