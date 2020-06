HLN LIVE. Apple kondigt nieuwe functies aan voor iPhone. Onze experts volgen de start van WWDC JV HR

22 juni 2020

11u49

Bron: 9to5Mac, The Verge, MacRumors 4 WWDC 2020 Vanavond vindt de ontwikkelaarsconferentie WWDC van Apple plaats. Enkel online door de coronapandemie, maar hier live te volgen op HLN.be vanaf 19 uur met commentaar van onze techjournalisten Kenneth Dée en Lucas Wuyts.



Techreus Apple gaat het mogelijk maken om meer informatie op het appscherm van de iPhone te tonen. Zogeheten widgets, kleine vlakken met informatie over bijvoorbeeld het weer, de afspraken in je agenda of de muziek die je luisterde, stonden voorheen op een apart scherm, maar kunnen vanaf iOS 14 tussen de apps worden getoond. Die aankondiging deed Apple tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het is de grootste verandering aan de werking van het besturingssysteem sinds Apple het raster met apps introduceerde voor de eerste iPhone.

Apple maakt van de iPhone ook een digitale autosleutel met de nieuwe functie CarPlay. Daarmee kunnen gebruikers hun wagen ontgrendelen. Je kan de digitale autosleutel ook delen met vrienden of familie. De eerste wagen waarop die zal werken, is de nieuwe BMW-5-serie. Later volgen andere auto’s, want Apple heeft met verschillende autobouwers aan een standaard gewerkt.

De iPhone is voortaan uitgerust met PIP (picture-in-picture), waarmee je een video in een kleiner venster kan bekijken terwijl je andere apps gebruikt. Dezelfde functie wordt ook geïntroduceerd op Apple TV, zodat je het nieuws kan blijven volgen terwijl je een work-out sessie volgt.

Op de iPhone wordt voortaan automatisch een ‘home screen’ aangemaakt met de meest relevantie of gebruikte apps.

Apple Maps krijgt een aantal nieuwe functies, zoals gidsen voor bezienswaardigheden (dingen die Google al jaren heeft) en informatie voor fietsers. Volgens Apple zou de nieuwe versie kunnen concurreren met Google Maps. “Apple gaat meer en meer de weg op van Android”, zegt techjournalist Lucas Wuyts van HLN.

Bestaande Apple-watches krijgen een update, onder meer met de veelgevraagde ‘sleep-tracking’.

Voorafgaand aan de conferentie waren er heel wat voorspellingen. Volgens de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo zal de nieuwe iMac met een gewijzigd ontwerp en een 24 inch-scherm met dunnere randen in zijn eerste versie, voorzien in het derde kwartaal van dit jaar, nog een Intel-chip meekrijgen. Maar het zal meteen ook de laatste nieuwe Mac met een processor van die fabrikant zijn. Apple stapt over op eigen ARM-processors. In het eerste kwartaal van volgend jaar zou Apple dan dezelfde gloednieuwe 24 inch-iMac lanceren met een ARM-chip.

Mogelijk nog vroeger, in het vierde kwartaal van dit jaar of in het eerste van 2021, zal de MacBook Pro met 13 inch-scherm als eerste Mac met een ARM-processor op de markt komen, voorspelt Kuo. Vormelijk zou die nieuwe MacBook Pro niet wijzigen. Na de lancering van de ARM-versie zal de productie van die met een Intel-processor worden stopgezet. Dezelfde voorspelling maakte Kuo nog niet voor de iMac. De analist meent verder nog te weten dat de gewone MacBook half 2021 een ARM-processor zal krijgen.

De hele omschakeling van Intel naar ARM voor Apple-producten zou een jaar tot anderhalf jaar in beslag nemen. Naar verwachting zullen de ARM-toestellen 50 tot 100 procent efficiënter kunnen presteren dan hun Intel-voorgangers. Dat betekent nog niet dat gebruikers dat meteen aan de daadwerkelijke snelheid van hun apparaat zullen merken. Apple kan ervoor kiezen om de hogere efficiëntie te investeren in een langere batterijduur, bijvoorbeeld.

Naast de aankondiging van de ARM-switch zal Apple het heel waarschijnlijk tijdens WWDC 2020 ook hebben over iOS 14. Het nieuwe besturingssysteem zou vooral inzetten op prestaties en stabiliteit, meer dan op het introduceren van extra functies. Al zou de gebruiker extra opties krijgen zoals het zelf kiezen van de standaardapps. Google Chrome kan zo je standaardbrowser zijn in plaats van Safari. Het is zo een van die dingen waarop Apple al jaren koppig weigert toe te geven, maar nu mogelijk onder druk van de klant alsnog zal toegeven. Widgets is er nog zo eentje. Je kan op de iPhone al widgets gebruiken, maar dan enkel in het Vandaag-scherm. Op het beginscherm moeten we het stellen met hoe laat het is (klok-app) en welke dag we zijn (agenda-app). Apple zou live widgets voortaan ook op het beginscherm mogelijk maken, zodat je informatie over apps krijgt zonder die te moeten openen. Zo zou je, bijvoorbeeld, meteen kunnen zien in het icoontje van de weer-app wat voor weer het nu is.

Dit zou een enorme wijziging betekenen in het beginscherm, dat er eigenlijk al sinds het allereerste besturingssysteem van de iPhone nog nagenoeg hetzelfde uitziet: app-icoontjes in een raster, verdeeld over enkele schermen. De standaardweergave zou ook in iOS 14 behouden blijven, maar een alternatieve lijstweergave zou eveneens zomaar kunnen als bijkomende optie. Om een idee daarvan te hebben wordt naar Android verwezen. Het gerucht gaat dat ook Siri daarin een mooie rol krijgt. Een en ander moet het zoeken naar een app vergemakkelijken. Lees: je hoeft niet meer tussen je verschillende schermen te scrollen om een bepaalde app te vinden.

Voor muziekliefhebbers die niet ‘getrouwd’ zijn met de eigen muziekapp van Apple maar eerder met, bijvoorbeeld, Spotify komt er - mogelijk - ook goed nieuws. iOS 14 zou toelaten om, in dit geval, Spotify als standaard muziekapp in te stellen voor Siri en de HomePod.

Nog volgens Kuo zal Apple de AirPods 2 nog tot zeker na de eindejaarsperiode blijven verkopen. De derde generatie AirPods zou er dan in de eerste helft van 2021 komen. Qua vorm zullen de AirPods 3 meer op de AirPods Pro gaan lijken, voorspelt Kuo. De analist herhaalde ook nog eens dat Apple niet langer oordopjes met draad (EarPods) bij de nieuwe iPhone 12 - verwacht in september - zal stoppen, wat de vraag naar AirPods zal doen toenemen. Apple zou klanten die een iPhone 12 kopen dan een mooie korting op AirPods geven. De goedkoopste AirPods kosten 179 euro, de AirPods Pro 279 euro.

