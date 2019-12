Hacker probeerde Apple af te persen met “gestolen accounts” kv

23 december 2019

21u57

Apple Een Britse hacker heeft geprobeerd om Apple af te persen. Kerem Albayrak (22) uit Londen claimde dat hij 319 miljoen iCloud-accounts had gekaapt en dreigde die accounts online te verkopen. Hij eiste 100.000 dollar van Apple, omgerekend ruim 90.000 euro, in virtueel geld.

Albayrak was ook bereid om duizend iTunes-cadeaubonnen van 100 euro te accepteren. Hij liep echter tegen de lamp en is nu veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf en 300 uur taakstraf.

Albayrak had in maart 2017 Apple voor het eerst benaderd met zijn eis. Een week later maakte hij een filmpje van zichzelf, waarop te zien was hoe hij inlogde op twee iCloud-accounts. Dat filmpje zette hij op YouTube en de link daarvan stuurde hij naar Apple en media. Apple ging niet in op de eis van Albayrak, maar waarschuwde de politie in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zo'n twee weken na het eerste filmpje werd Albayrak thuis opgepakt. Zijn telefoon, computers en harde schijf werden in beslag genomen.



Volgens de Britse justitie is er geen enkel bewijs gevonden dat Albayrak de systemen van Apple heeft gekraakt. Tijdens verhoren zei de Brit: "Als je de cybercrime ingezogen wordt, gaat het steeds verder. Als het verboden is, is het interessant. Als je macht op internet hebt, is het als roem en heeft iedereen respect. Dat wil iedereen.”