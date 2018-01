Grote aandeelhouders Apple bezorgd over gebruik iPhone door kinderen EB

08u47

Bron: Bloomberg, ANP 1 Photo News Apple Twee grote aandeelhouders van Apple hebben zorgen geuit over het gebruik van de iPhone door kinderen. Ze roepen het technologiebedrijf op ervoor te zorgen dat ouders de toegang van kinderen tot de iPhone kunnen beperken en onderzoek te doen naar de effecten van veelvuldig gebruik van de smartphone op de geestelijke gezondheid.

De oproep werd gedaan in een brief van de aandeelhouders Jana Partners en California State Teachers Retirement System. Zij bezitten samen voor circa 2 miljard dollar aandelen Apple. Volgens hen is er toenemend bewijs dat sommige frequente jonge gebruikers van iPhones daar ongewild negatieve gevolgen van ondervinden. Dit kan uiteindelijk ook een negatieve impact voor Apple zelf hebben, aldus de aandeelhouders.

Apple biedt al verschillende mogelijkheden voor ouders om controle te hebben over wat kinderen doen op de iPhone. Het gaat bijvoorbeeld om ouderlijke toestemming om producten en diensten te kopen op de smartphone.