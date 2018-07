Gelekt: zien de opvolgers van de iPhone X er zo uit? kg

30 juli 2018

11u23

Bron: Twitter, MacRumors 6 Apple Enkele gelekte foto’s geven mogelijk een eerste blik op de aangekondigde iPhone-modellen die naar verwachting in september op de markt komen. Op de foto’s zijn twee modellen te zien, waaronder het naar verluidt 'budgetvriendelijke' model met LCD-scherm. Apple zou dit jaar van plan zijn om in totaal drie modellen lanceren.

De foto’s werden online gezet door Ben Geskin, bekend omwille van zijn vaak nauwkeurige lekken. Op de afbeeldingen is een groter model van 6,5 inch te zien, wat Geskin de iPhone X Plus noemt, naast een kleiner toestel van 6,1 inch. Voor de duidelijkheid: het gaat dus niet om werkende toestellen, maar simpelweg “dummy"-modellen.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS Ben Geskin(@ VenyaGeskin1) link

Volgens de foto zal het kleinere 6,1 inch-model een enkele camera op de rug krijgen, terwijl het grotere Plus-model voorziet wordt van een dubbele camera. Het kleinere model is ook uitgerust met iets bredere ‘bezels' rond het scherm. Het toestel zou bovendien goedkoper worden dan de Plus, onder andere omdat het een LCD-scherm meekrijgt in plaats van het gebruikelijke OLED-scherm en gehuld wordt in een jasje van aluminium, in plaats van roestvrij staal.

Volgens MacRumors zou Apple dit jaar nog drie iPhones uitbrengen: twee toestellen, van 5,8 en 6,5 inch, en het goedkopere toestel van 6,1 inch met LCD-scherm.

