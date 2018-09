Geen seks, drugs of geweld voor Apple: "Tim Cook schrapt zelf expliciete tv-serie met Dr. Dre" Joeri Vlemings

25 september 2018

16u02

Bron: Wall Street Journal 0 Apple Tim Cook wil het vooral netjes houden op de streamingdiensten van Apple. De CEO is volgens de Wall Street Journal dan ook zelf tussengekomen om 'Vital Signs', een semi-biografische serie van Apple Music over hiphopper Dr. Dre, te schrappen. Wegens al te expliciete scènes met drugs, seks en geweld.

Apple wil geen gratuit geweld of seks in het video-aanbod. Volgens de Wall Street Journal oordeelde Tim Cook zelf meer dan een jaar geleden dat de eerste voor Apple Music geschreven dramareeks niet aan de verwachtingen van de techgigant voldeed. 'Vital Signs' vertelt het semi-biografische verhaal van de bekende hiphopartiest Dr. Dre. En dan wordt al eens een lijntje coke gesnoven, worden er wapens getrokken, en zou de kijker ook een uitgebreide orgie te zien krijgen. Dat was allemaal niet naar de zin van Cook, die het project, waarvoor de opnames in 2016 waren begonnen, uiteindelijk liet schrappen.

Meteen is duidelijk voor welke uitdagingen Apple staat als het wil meespelen in de entertainmentsector, waar concurrenten als Netflix, HBO, Amazon en Hulu nu de plak zwaaien. Apple pompte vorig jaar nog 1 miljard dollar (850 miljoen euro) in de planning van eigen tv-producties, die het vanaf maart 2019 zou beginnen streamen. Apple-baas Tim Cook wil ook in deze, voor zijn bedrijf nog maagdelijke, Hollywoodbusiness niet afwijken van het familiale imago van het merk. Dat heeft hem immers tot nu toe geen windeieren gelegd - zie het binnenhalen van 80 procent van de winsten op de globale smartphonemarkt.

De brave aanpak van Apple verschilt weliswaar grondig van die van - pakweg - Netflix, het bedrijf dat videostreaming in een stroomversnelling bracht. Netflix produceerde onder andere megapopulaire series als 'House of Cards' en 'Orange Is the New Black', waar vuilbekkerij en seks welig tieren.

En zo was ook de zesdelige tv-serie 'Vital Signs' blijkbaar opgevat. Dr. Dre speelde daarin zelf mee, naast een naar verluidt indrukwekkende cast met Sam Rockwell, Michael K. Williams en Ian McShane, die elk een ander aspect van Dr. Dre's innerlijke persoonlijkheid vertegenwoordigden. Maar het al te losbandige feestje ging dus niet door. Dr. Dre noch Apple wenste te reageren in de Wall Street Journal.

Wat wil Apple dan wél? Het mikt, zo schrijft de Amerikaanse krant, op "shows van hoge kwaliteit, met sterren, en voor een breed publiek". Zo staan er producties op stapel met topactrices Jennifer Aniston en Reese Witherspoon, met basketballer Kevin Durant, met komiek Kumail Nanjiani en met regisseur Steven Spielberg. Aniston zou haar tv-comeback maken, bijna vijftien jaar na het einde van Friends, in een serie over twee hosts van een ochtendshow. Witherspoon en Aniston zijn allebei ook coproducenten. Spielberg tekende dan weer voor een reboot van zijn 'Amazing Stories' uit de jaren 80.

Oók nog mogelijk in de pijplijn, tussen een twintigtal andere kanshebbers op productie, zit een biopic over de betreurde zanger George Michael.

Een belangrijke producer bij Apple verwacht wel dat de lancering van het eigen tv-materiaal inmiddels al voor een derde keer zal worden uitgesteld naar een nog latere datum dan maart volgend jaar.