Geen nieuwe iPad Pro, geen nieuwe Macs: wat Apple (nog) niet voorstelde Joeri Vlemings

13 september 2018

10u09

Bron: CNET 0 Apple Niet alleen applaus, ook veel gemor op sociale media over de keynote van Apple gisteren. De techgigant stelde dan wel drie nieuwe iPhones voor, én de gloednieuwe vierde serie van de Apple Watch, toch stelde het voor velen allemaal niet al te veel voor. Wie hoopte op de nieuwe iPad Pro of op nieuwe Macs, kwam bedrogen uit. Het gerucht gaat wel dat er mogelijk nóg een extra event in oktober komt.

Apple lééft van geruchten. In de aanloop naar een keynote wordt er ook altijd volop gespeculeerd over wat het bedrijf uit Cupertino allemaal in petto zal hebben. Maar niet alles wordt werkelijkheid op de dag van de waarheid. Zo hadden Apple-watchers ditmaal onder meer nieuwe versies van de iPad Pro, van de Macs/MacBooks en van de AirPods verwacht. Maar daarover repte Tim Cook met geen woord. Het bleef verder ook muisstil rond de vorig jaar al aangekondigde AirPower, Apples eigen systeem van draadloos opladen.

Er wordt nu opnieuw gespeculeerd, met name over een nieuw Apple-event volgende maand. Daar zouden dan toch zeker de iPad Pro en enkele nieuwe computers worden voorgesteld.

Gisteren dus wél drie kersverse iPhones én de splinternieuwe Apple Watch Series 4, maar dit kregen de fans (nog) niet:

iPad Pro

Wat zowat alle kenners gisteren hadden verwacht, was de nieuwe iPad Pro. In maart lanceerde Apple nog een iPad met een snellere processor en met ondersteuning voor de pencil, waardoor het instapmodel dichter bij de Pro-versie van de iPad kwam. Het leek logisch dat Apple dan ook het topsegment zou aanpassen, naar het design van de iPhone X. Bloomberg sprak van twee nieuwe modellen, met schermen van respectievelijk 11-inch en 12,9 inch. Geen spoor daarvan in de keynote gisteren, maar mogelijk wel in oktober.

Macs en MacBooks

Nog maar in juli zagen nieuwe MacBooks Pro (13 en 15 inch) het levenslicht. Maar het instapsegment wacht al jaren op deftige updates. De MacBook Air, bijvoorbeeld, is in tien jaar amper gewijzigd. De geruchtenmolen draaide dan ook op volle toeren. Er was hoop op een nieuwe MacBook Air met een Retinascherm en op nieuwe iMacs met de recentste processor van Intel. Ook een nieuwe Mac Mini werd vooropgesteld, gericht op professionele gebruikers. De laatste update daarvan dateert al van 2014.

iPhone SE 2

Geen snellere processor voor de meest betaalbare iPhone uit het gamma, de SE. Na de lancering in 2016 kreeg de iPhone SE enkel vorig jaar een kleine opfrissing. Een update bleef dit jaar uit. Straffer nog: Apple schrapte de budget-iPhone gewoon uit het aanbod, overigens samen met grote broer, de iPhone 6S. Of de SE in vernieuwde vorm nog ooit terugkomt, is een vraagteken.

AirPods 2

Ook niet gelanceerd, de AirPods 2, of de hoogwaardige, waterresistente oortjes met achtergrondgeluiddemping die je draadloos kan opladen. Al beweren sommigen dat er toch een teaser voor de nieuwe AirPods in de presentatie van Apple zat. In het introductiefilmpje spreekt de gehaaste dame Siri 'hands free' aan met 'hey, Siri' om haar te activeren, dus zonder dat ze de AirPods in haar oren of een ander Apple-toestel aanraakt. Dat kan de huidige generatie AirPods niet.

AirPower

Apple kondigde vorig jaar in september AirPower aan, haar eigen draadloze oplaadpad. Toen werden een iPhone, Apple Watch en AirPods getoond die op het oplaadpad lagen. We kregen geen prijs noch releasedatum. Het is ook na de keynote van gisteren nog altijd wachten op AirPower.

Kleinere HomePod

De verwachtingen rond de voorstelling van een kleinere HomePod waren al teruggeschroefd na het gerucht dat die uitgesteld werd naar volgend jaar. De verhoopte prijsverlaging van de HomePod bleef eveneens uit.

Apple TV

Enkel een update van het besturingssysteem naar TVOS 12 is aangekondigd. Daarin zit ondersteuning voor Dolby Atmos, en that's it.

Samengevat was het vooral voor de niet hardcore fans gisteren eerder een mager beestje. Met wel één zekerheid: voor een Apple-product blijf je heel diep in je buidel tasten. Er is nu ook een iPhone van maar liefst 1.659 euro.