Gebruikers klagen over snel leeglopende batterij na installatie iOS 14 jv

04 oktober 2020

09u31

Bron: Gizmodo, MacRumors 0 Apple Een oud zeer van Apple duikt weer de kop op sinds de lancering van het nieuwe besturingssysteem iOS 14. iPhone-gebruikers stelden vast dat iOS 14 hun batterij erg snel doet leeglopen. Het goede nieuws: je kan er ook zelf iets aan doen.

iOS 14 slurpt je batterij in sneltempo leeg, beweren iPhone-gebruikers die een upgrade naar het recentste besturingssysteem van Apple hebben uitgevoerd. Ook zijn er problemen met de Apple Watch gemeld na een upgrade naar watchOS 7, dat half september samen met iOS 14 werd gelanceerd. Volgens MacRumors gaan die klachten niet alleen over een kortere batterijduur maar ook over incorrecte GPS-data tijdens sportactiviteiten.

Apple is op de hoogte van de problemen, maar heeft ze nog niet aangepakt in de eerste update 14.0.1. Wél reikte de techgigant eerder deze week op de site oplossingen (in het Engels) aan.

Uit dat document bleek dat er nog veel meer mogelijke technische issues zijn dan een verhoogd batterijgebruik:

- Bij het sporten kunnen op de iPhone routekaarten ontbreken in de Fitness-app voor eerdere GPS-trainingen van je Apple Watch.

- Gezondheidsapps (zoals de hartslagmeter) kunnen geen gegevens weergeven of laden op je Apple Watch.

- De Fitness-app of Health-app kan geen gegevens starten of laden op je iPhone.

- De Health-app of Fitness-app meldt een onnauwkeurige hoeveelheid gegevensopslag op je iPhone.

- De Activiteit-app meldt een onnauwkeurige hoeveelheid gegevensopslag op je Apple Watch.

- Je gegevens van het omgevings- of koptelefoongeluid van Apple Watch ontbreken in de Gezondheid-app op de iPhone.

Apple geeft een omslachtige oplossing voor wie “twee of meer van deze problemen ondervindt”. Je moet je watch en smartphone unpairen, backups maken, alles wissen en de backups weer terugzetten. De stappen om dat te doen vind je hier in het Engels - een Nederlandse vertaling is er niet - in afwachting van een waardige oplossing voor een bedrijf als Apple in de volgende iOS-updates.