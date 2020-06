Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik door Apple HR

16 juni 2020

11u57

Bron: ANP 0 iHLN De Europese Commissie neemt techgigant Apple opnieuw in het vizier. De Europese concurrentiewaakhond heeft onderzoeken geopend naar de App Store en Apple Pay, zo heeft de Commissie meegedeeld.

Het onderzoek naar de App Store komt er na klachten van Spotify en een verkoper van e-books. Apple verplicht de ontwikkelaars die apps willen aanbieden aan de gebruikers van iPhones en iPads om het betaalsysteem IAP van Apple te gebruiken. De techgigant vraagt daarvoor een commissie van 30 procent. Tegelijkertijd verhindert het de ontwikkelaars om eigenaars van iPhones en iPads te informeren over alternatieve, goedkopere verkoopsopties buiten de app, stelt de Commissie.

“Het lijkt erop dat Apple een rol als gatekeeper heeft bereikt wanneer het gaat om de distributie van apps en content aan gebruikers van de populaire toestellen van Apple. We moeten ervoor zorgen dat de regels van Apple de concurrentie niet verstoren in markten waarop Apple concurreert met andere app ontwikkelaars, bijvoorbeeld met zijn muziekstreamingsdienst Apple Music of met Apple Books”, licht eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.

Tegelijkertijd opende Vestager ook een onderzoek naar Apple Pay. Ook de voorwaarden voor de integratie van de mobiele betaaloplossing Apple Pay in apps en websites op iPhones en iPads schenden mogelijk de concurrentieregels, aldus de Commissie.

Lees ook:

iPhone SE review: Het bewijs dat een iPhone geen 1.000 euro hoeft te kosten om goed te zijn (+)

Onze tech-expert waarschuwt voor ‘fleeceware’-apps: eerst gratis proberen, daarna 10 euro per wéék (+)