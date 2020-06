Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik Apple HR

16 juni 2020

11u57

De Europese Commissie onderzoekt techreus Apple vanwege machtsmisbruik bij zijn App Store. Met name het verplichte gebruik van het betalingssysteem van Apple in die softwarewinkel wordt tegen het licht gehouden.

Ook de beperkingen die Apple opwerpt voor het aanbieden van goedkopere abonneediensten buiten de App Store om is onderwerp van het onderzoek. Verder bekijkt de Europese mededingingswaakhond of Apple de regels overtreedt bij betaaldienst Apple Pay. Daar wordt onder meer gekeken naar de voorwaarden die Apple stelt en het afschermen van de NFC-chip in iPhones.

