Elf jaar iPhone: vijf functies die Steve Jobs stiekem in je iPhone verborg

15 oktober 2018

18u28

Bron: BePublic 3 Apple Morgen is het 'Steve Jobs Day'. De oprichter van Apple lanceerde 11 jaar geleden de iPhone en ontketende er een digitale revolutie mee. Miljoenen mensen gebruiken sindsdien dagelijks het toestel, maar ze kennen lang niet alle functies die erin verborgen zitten. Ter nagedachtenis van zijn uitvinder stelt expert Mitch Falchou vijf handige maar verborgen functies voor die je dagelijks leven opfleuren.

Vergrootglas

Dat je kan zoomen met de camera van je iPhone weet iedereen. Dat die camera ook een vergrootglas heeft dat nog dieper kan inzoomen niet. "Ga naar je algemene instellingen, klik op toegankelijkheid en schakel het vergrootglas in", aldus Falchou. "De volgende keer dat je in de camera-app drie keer op de 'home'-button klikt, zal het vergrootglas automatisch opspringen."

Siri en bijnamen

Met vijf verschillende Maries in je adressenboek is het niet handig om aan Siri te vragen Marie op te bellen. “Door bijnamen te geven, los je dat probleem op", stelt Falchou. "Je wijzigt het contact 'Marie' en drukt op 'voeg veld toe', waardoor je een bijnaam kan invullen. Als je de volgende keer Siri vraagt om 'liefje' of 'baas' te bellen, zal ze meteen de juiste Marie contacteren. Geen misverstanden meer."

De muis in je toetsenbord

Schrijffoutje in een woord dat je typt en je vinger is te dik om het foutje aan te duiden? Dan kan een muis helpen. "Houd je toetsenbord ingedrukt. Dan verschijnt de zogenoemde 'muis': een tekstcursor die je nauwkeurig op de gewenste plek in je tekst kunt zetten", legt de iPhone-expert uit. Gedaan dus met fout gespelde woorden telkens helemaal opnieuw in te tikken.

Ondertitels en audionavigatie

"Het was de missie van Steve Jobs om zijn producten voor iedereen toegankelijk te maken", zegt Falchou. "Zo kan je als slechthorende je gehoorapparaat met je iPhone verbinden of ondertitels inschakelen. Als slechtziende kan je dan weer via audiobeschrijvingen -ook wel VoiceOver genoemd- en grotere tekst makkelijker door je iPhone navigeren. "Ga naar 'toegankelijkheid' in je algemene instellingen en schakel in wat je nodig hebt."

Foto's verbergen

Vrienden die regelmatig door de foto's op je toestel bladeren, durven wel eens op gênant materiaal te stoten. "Dat kan je vermijden door foto’s te verbergen", legt Falchou uit. Druk op de deelknop onderaan een foto en klik op de optie om de foto te verbergen. "Op die manier duikt de foto enkel nog op in een apart album dat je vrienden niet zo gemakkelijk vinden."

Hieronder ziet u hoe Jobs het allereerste exemplaar voorstelde.