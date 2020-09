Een greep uit de nieuwste emoji’s: een lach met een traan, een transgendervlag, een dodo en een flipflop kv

29 september 2020

21u27 1 Apple Goed nieuws voor gebruikers van Apple-toestellen. In de loop van de volgende weken mogen we ons immers verwachten aan de nieuwste iOS-update, die 117 nieuwe emoji’s zal bevatten. Zo werden er twee nieuwe gezichtjes aan het bestaande assortiment toegevoegd: een lach met een traan en een emoji met vermomming.

Er komt één handsymbooltje bij met dichtgeknepen vingers en dat is voor interpretatie vatbaar. Van ‘wat moet je hebben?’ in Italië, tot een verwijzing naar geld of het wat meer intimiderende“heb je schrik, misschien?”

Er werd ook werk gemaakt van meer genderinclusieve tekentjes: zo kan een vrouw voortaan een smoking dragen en een man een bruidssluier en kunnen zowel mannen als vrouwen een baby in emojitaal een papfles geven. Verder komt er naast een kerstman ook een kerstvrouw en beide feestelijke figuurtjes kunnen een lichte of donkere huidskleur krijgen. Er werden ook een transgendervlag en een transgendersymbool toegevoegd.



Aan emoji-boodschappenlijstjes kunnen nu eindelijk ook groene paprika’s, blauwe bessen en olijven worden toegevoegd. En bubbelthee, voor wie het goedje binnenkrijgt.

Alle hartjesvariaties die nu al in de app zitten, worden uitgebreid met the real deal: een anatomisch hart. Ook zeer toepasselijk in coronatijden: een paar longen.

Uitgestorven diersoorten zoals de mammoet en de dodo kunnen voortaan onze chats opvrolijken, alsook de - helaas niet uitgestorven - kakkerlak.

Een plakkaat, gootsteenontstopper en boemerang lijken ons dan weer handig om hevige chatdiscussies op te vrolijken. En die kakkerlak, die komt dan ook wel van pas.