Draadloze oplader van Apple komt er nu echt aan: dat verklappen deze afbeeldingen kg

27 maart 2019

11u43

Bron: Business Insider, The Verge 0 Apple Fans wachten al sinds 2017 op de AirPower, de draadloze oplader van Apple waarmee je zowel je iPhone, je smartwatch en je draadloze oortjes kan opladen. Een afbeelding op de verpakking van de nieuwe AirPods lijkt te suggereren dat de oplader er nu écht zit aan te komen.

De huidige generatie iPhones – vanaf iPhone 8 en nieuwer – kan je al draadloos opladen, maar toch heeft Apple nooit een eigen draadloos oplaadstation uitgebracht. In de webshop biedt het enkel laders van andere producenten, zoals Logitech, Belkin en Mophie.



In 2017 zou daar normaal verandering in komen: toen stelde Apple voor de eerste keer de AirPower voor, een oplaadmatje waarmee je niet alleen je iPhone zou kunnen opladen, maar ook andere toestellen, zoals de Apple Watch en de AirPods, de draadloze oortjes. De lader zou ook sneller moeten zijn dan meeste andere draadloze alternatieven.

Uitgesteld

Sinds die eerste onthulling repte Apple echter met geen woord meer over de AirPower. Volgens verschillende berichten zou de lancering van het product uitgesteld zijn na technische problemen. Nu is er wel bewijs dat de AirPower niet zo heel lang meer op zich laat wachten.



Op de verpakking van de nieuwe AirPods wordt namelijk ook de AirPower afgebeeld, hoewel het product nog niet eens op de markt is. Ook de naam van de AirPower verschijnt in de kleine lettertjes op de doos.

Yes pic.twitter.com/nAQIWX3B5G Chris J. Caine(@ ChrisJCaine) link

AirPods 2 in the house. And yes, it still name-drops AirPower right on the box. pic.twitter.com/kf345KCJqf Marques Brownlee(@ MKBHD) link

Dat suggereert dat de lader toch op het punt staat om in de rekken te verschijnen - of dat Apple minstens al een officiële lanceerdatum in gedachten heeft.



Door de vertraging komt Apple opnieuw vrij laat met een eigen draadloze oplader. Concurrenten als Samsung en Huawei bieden al veel langer hun eigen exemplaren aan.

