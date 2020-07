Dodo, ninja en écht hart en longen: Apple toont nieuwe emoji’s voor iOS 14 Joeri Vlemings

17 juli 2020

12u33 0 Apple Wereldemojidag vandaag. Het uitgelezen moment voor Apple om enkele nieuwe emoji’s van iOS 14 voor te stellen. Het nieuwe besturingssysteem wordt dit najaar gelanceerd. Tussen de kersverse emoji’s zitten onder meer een dodo, een boemerang en een ninja. Naast een anatomisch hart krijgen we ook échte longen in deze coronatijden.

Begin dit jaar raakte al bekend dat er weer 117 nieuwe emoji’s gelost zouden worden. Traditioneel geeft Apple op Wereldemojidag al een sneak preview van wat zij ervan gemaakt hebben voor hun toestellen. Ze zullen worden verwerkt in iOS 14, zij het waarschijnlijk niet van bij de eerste versie ervan. Vorig jaar moesten Apple-gebruikers wachten tot eind oktober, toen iOS 13.2 uitkwam.

Welke kat vindt er nog zijn jongen in thuis tussen al die emoji’s? Dat beseft ook de techgigant uit Cupertino. Vandaar Apples nieuwe zoekmachine voor emoji’s in iOS 14. En wees gerust: je kan de zoekrobot ook in andere apps gebruiken. Dus niet alleen in iMessage, maar ook in WhatsApp.

Apple geeft ons vandaag al een inkijk in dertien van de eigen ontwerpen voor iOS, met een aantal exotische namen. Dit zijn ze: dodo, matroesjka, piñata, tamale, Italiaans handgebaar, boemerang, ninja, muntstuk, anatomisch hart, bever, transgender-symbool, bubbelthee en longen.

Van piñata tot tamale

De dodo is een uitgestorven vogel die tot de duifachtigen behoorde en geleidelijk aan zijn vliegvermogen verloor. De vogel staat bekend als symbool voor het verdwijnen van diersoorten als gevolg van de aantasting van de natuur door menselijk handelen.

De matroesjka is een holle, houten pop waarin een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppetjes zitten.

Piñata’s - oorspronkelijk uit China - zijn ook bij ons in opmars op verjaardagen en communiefeesten. Het zijn felgekleurde figuren van papier-maché - meestal in de vorm van een dier - met snoep, confetti en soms cadeautjes in. Ze worden opgehangen zodat geblinddoekte kinderen er met een stok kunnen tegenaan meppen, tot de piñata openbarst.

Tamale is een traditioneel hartig of zoet gerecht uit Latijns-Amerika, gehuld in een maïs- of bananenblad.

Bubbelthee is dan weer een drank uit Taiwan op basis van thee. Het is een combinatie van thee, melk en vruchtensiroop, gemixt met ijs om de bubbels, de schuimige bovenlaag, te bekomen.

